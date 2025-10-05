Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 179,6 miliarde de lei, în august

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 179,6 miliarde lei, la finalul lunii august 2025, în creștere cu 21% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

‘Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB’, menționează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna august 2025 au fost în valoare de 1,91 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie s-a situat la 415 lei.

La finalul lunii august, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 118,22 miliarde de lei, respectiv 65,8%. Acestea sunt urmate de acțiuni, cu 44,4 miliarde de lei (24,7%), și de obligațiuni corporative, cu 7,3 miliarde de lei (4,1% din total active).

ASF precizează că, luna august 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.401.901 de participanți.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.