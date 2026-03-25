Fuziunea dintre Puig și Estee Lauder ar crea un grup de lux de 40 de miliarde de dolari

Acțiunile Puig, proprietarul mărcilor de parfumuri Jean Paul Gaultier și Rabanne, au crescut marți cu 16%, după ce firma spaniolă și gigantul american de cosmetice de lux Estee Lauder au anunțat că explorează o fuziune care i-ar ajuta să țină pasul cu rivalele mai mari, cum ar fi L’Oreal, transmit AP și Reuters.

Tranzacția ar putea duce la crearea unui grup de lux de 40 de miliarde de dolari, în condițiile în care mărcile de produse de înfrumusețare sunt afectate de cererea slabă din China, de temerile privind inflația și reducerea călătoriilor în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

‘Piața este în scădere, incertitudinile cresc, pe fondul tensiunilor geopolitice și a evoluțiilor din China. Între timp, concurența este tot mai intensă, astfel încât consolidarea este un răspuns dacă vrei să câștigi în acest context’, a apreciat Stefan Bauknecht, director în cadrul DWS, divizia de gestionare a activelor a Deutsche Bank.

Tranzacția ar acorda Estee Lauder, afectată de vânzările slabe de cosmetice ale mărcilor Bobbi Brown, Jo Malone și Le Labo, acces la mărcile de parfumuri ale Puig și la canale de vânzări direct către consumatori. De asemenea, grupul american ar deveni mai puțin dependent de presiunile de pe piața internă și din China.

Capitalizarea bursieră a Puig este de aproximativ 10 miliarde de euro (11,6 miliarde de dolari), inclusiv acțiunile nelistate, iar cea a Estee Lauder este de aproximativ 29 miliarde de dolari.

Reprezentanții Puig nu au dorit să facă comentarii iar cei ai Estee Lauder nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta.

Luni, acțiunile Estee Lauder au închis în scădere cu 7,7% la Bursa de la New York.

Analiștii spun că entitatea combinată, care ar cuprinde marca de cosmetice Clinique a Estee Lauder și parfumurile Puig, ar avea venituri de peste 20 miliarde de euro, depășind veniturile de 15,6 miliarde de euro ale diviziei de lux a L’Oreal.