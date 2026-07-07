Germania lucrează la o rezervă strategică de gaze, cu o valoare de până la 1,5 miliarde de euro

Ministerul german al Economiei își face planuri pentru o rezervă strategică de gaze, care ar fi utilizată în situații de urgență și ar costa până la 1,5 miliarde de euro pentru a fi pusă la punct, a declarat pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar.

Rezerva strategică ar urma să fie o garanție în situații extreme, cum ar fi sabotarea infrastructurii energetice critice sau o penurie gravă de gaze la nivel global, a precizat sursa citată.

Germania încearcă să își consolideze securitatea energetică încă de când invadarea Ucrainei de către Rusia a declanșat o cursă pentru înlocuirea gazelor rusești și a expus vulnerabilitatea infrastructurii energetice a Europei.

În 2020, Guvernul de la Berlin a hotărât să închidă centralele electrice pe cărbune până în 2038, în cadrul procesului de tranziție de la combustibilii fosili.

Conform planurilor consultate de Reuters, care ar urma să fie aprobate de Cabinetul de la Berlin la mijlocul lunii august, rezerva strategică ar conține aproximativ 24 de terawați-oră (TWh) de gaze naturale, echivalentul a puțin sub 10% din capacitatea totală de stocare a gazelor a Germaniei.

Costul construirii rezervei, achiziționării gazelor și injectării acestora în depozite este estimat undeva între 1,2 și 1,5 miliarde de euro, repartizat pe perioada 2027-2028. În plus, costurile anuale de funcționare sunt estimate între 150 și 180 de milioane de euro.

Rezerva de stat ar urma să fie finanțată printr-o taxă impusă consumatorilor de gaze.