Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au crescut cu 0,3% în primul trimestru din 2026

Emisiile de gaze cu efect de seră (GHG) generate de activitățile economice din Uniunea Europeană s-au situat, în primul trimestru din 2026, la 837 milioane tone echivalent CO2, o creștere de 0,3% față de trimestrul precedent (835 milioane tone echivalent CO2), arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În primul trimestru din 2026, PIB-ul UE a stagnat, comparativ cu precedentele trei luni.

În primele trei luni din acest an, emisiile de gaze cu efect de seră au crescut în 20 state membre UE și au scăzut în șapte. Cele mai semnificative reduceri din UE ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost în Slovenia (minus 5%), Luxemburg (minus 3,8%) și România (minus 2,7%).

Cele mai mari creșteri din UE ale emisiilor de gaze cu efect de seră au fost în Estonia (9,7%), Finlanda (6,4%) și Bulgaria (4,6%). Avansul din aceste țări este în mare măsură determinat de majorarea emisiilor în construcții, și în furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

În primele trei luni din acest an, 20 state membre UE au raportat creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, iar 18 din acestea au raportat și o creștere a PIB-ului. Șapte țări și-au redus emisiile de gaze cu efect de seră, patru din acestea au raportat un avans al economiei sau o stagnare.