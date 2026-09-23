O investiție de 250 de lei pe lună reprezintă 4,3% din salariul mediu net din România

O sumă de 250 de lei investită lunar reprezintă aproximativ 4,3% din salariul mediu net de 5.820 de lei, în timp ce o contribuție de 500 de lei echivalează cu 8,6% din acest venit, relevă o analiză de specialitate, dată miercuri publicității.

Conform analiștilor Freedom24, salariile românilor sunt în creștere, însă inflația continuă să limiteze puterea de cumpărare și să lase mai puțin loc în buget pentru economisire și investiții.

Accesul la investiții nu depinde de un anumit nivel salarial, ci contează mai mult suma pe care fiecare o poate investi constant, în funcție de propriul buget, și perioada pe care își menține investiția, notează autorii cercetării.

Potrivit datelor INS, câștigul salarial mediu net a ajuns în iulie 2026 la 5.820 de lei, cu 5,5% peste nivelul din iulie 2025. ‘Ajustată cu inflația însă, puterea de cumpărare a scăzut cu 2,5% într-un an. Presiunea inflaționistă se temperează, dar rămâne ridicată. Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie, în timp ce serviciile s-au scumpit cu 11,3% față de anul trecut’, se arată în document.

În acest context, întrebarea practică pentru românii interesați de investiții este ce sumă pot aloca lunar după acoperirea cheltuielilor esențiale și constituirea unei rezerve financiare.

‘Cât din venitul românilor poate merge către investiții? Aceeași sumă investită lunar are o pondere diferită în buget, în funcție de nivelul venitului. Pentru un român cu un venit egal cu salariul mediu net, 250 de lei pe lună înseamnă aproximativ 4,3% din venit’, se mai precizează în comunicat.

Astfel, aceeași sumă reprezintă 6,3% dintr-un venit de 4.000 de lei și 3,1% dintr-unul de 8.000 de lei.

La o contribuție de 250 de lei pe lună, totalul sumelor depuse ajunge la 15.000 de lei după cinci ani. În scenariile analizate, valoarea portofoliului ar fi de aproximativ 16.550 de lei la un randament de 4%, 17.800 de lei la 7% și 18.240 de lei la 8%. Pe acest orizont, valoarea finală depinde încă în mare măsură de sumele depuse lunar.

Pe măsură ce perioada de investiție se extinde, efectul reinvestirii câștigurilor devine mai vizibil. La 250 de lei pe lună, contribuțiile ajung la 30.000 de lei după zece ani, iar valoarea ipotetică a portofoliului ar fi de aproximativ 36.670 de lei la un randament de 4%, 42.760 de lei la 7% și 45.030 de lei la 8%.

Față de scenariul pe cinci ani, contribuțiile se dublează, însă diferența dintre valoarea portofoliului și suma depusă crește de peste patru ori, se mai precizează în comunicat.

Calculul presupune contribuții lunare egale, cu reinvestirea câștigurilor, și nu include comisioane, taxe sau efectul variațiilor de curs valutar. Valorile sunt strict ilustrative și nu reprezintă prognoze privind performanțele viitoare. Valoarea investițiilor poate crește sau scădea, iar investitorii pot recupera mai puțin decât au investit, precizează autorii analizei.

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