Nvidia ar putea investi până la 10 miliarde de dolari în IPO-ul Anthropic. Compania AI vizează o evaluare de 2.000 de miliarde de dolari

Anthropic negociază atragerea Nvidia ca investitor principal în ceea ce ar putea deveni cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie, compania din spatele Claude urmărind să strângă până la 100 de miliarde de dolari la o evaluare de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuţiilor.

Nvidia analizează o investiţie de până la 10 miliarde de dolari în IPO, potrivit uneia dintre surse. Planurile sunt încă în discuţie şi se pot modifica. Participarea Nvidia ar oferi Anthropic un investitor strategic puternic înaintea listării şi ar consolida relaţia dintre producătorul de cipuri şi unul dintre marii săi clienţi.

Anthropic utilizează masiv procesoarele grafice Nvidia, dar încearcă să-şi diversifice sursele de cipuri pe măsură ce cererea pentru Claude pune presiune asupra capacităţii sale de calcul. Compania are deja relaţii importante cu Amazon şi Google, care sunt atât investitori, cât şi furnizori de infrastructură. Anthropic s-a angajat să cheltuiască peste 100 de miliarde de dolari în zece ani pentru serviciile AWS ale Amazon şi să utilizeze peste un milion de cipuri Trainium2.

Listarea este aşteptată înaintea alegerilor legislative americane din noiembrie şi ar reprezenta un nou salt spectaculos al evaluării Anthropic. Compania a atras în mai 65 de miliarde de dolari la o evaluare post-investiţie de 965 de miliarde de dolari, iar veniturile sale anualizate au depăşit 65 de miliarde de dolari la sfârşitul lunii iulie, faţă de aproximativ 9 miliarde la finalul lui 2025.

Evaluarea potenţială de 2.000 de miliarde de dolari se bazează parţial şi pe estimările Anthropic privind venituri de aproximativ 190-200 de miliarde de dolari în 2028. Compania îşi formează în acelaşi timp propria echipă pentru proiectarea unor cipuri adaptate Claude, în încercarea de a obţine un control mai mare asupra costurilor uriaşe cu infrastructura.

IPO-ul Anthropic ar putea depăşi listarea SpaceX din iunie şi vine într-un an record pentru piaţa americană. Ofertele publice iniţiale din SUA, excluzând SPAC-urile, au atras 137 de miliarde de dolari până la sfârşitul lunii august, potrivit Dealogic.