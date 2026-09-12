Grindeanu: Dintr-o dată Ilie Bolojan a realizat că vrea un guvern tehnocrat, PSD nu susține acest scenariu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Constanța, că speră ca în zilele următoare să se găsească o soluție astfel încât țara să aibă un guvern cu puteri depline și a subliniat că PSD nu susține un guvern tehnocrat.

‘Am văzut aseară și am spus și în intervenția mea de aici, de mai devreme, că, dintr-o dată Ilie Bolojan a realizat că vrea un guvern tehnocrat. Dar ce a avut guvernul din mai, Tomac? Poate nu era bună persoana, dar putea să spună: ‘domnule, mie nu îmi place Eugen Tomac, puneți pe alt tehnocrat, că-l votez’. Acum, dintr-o dată, după patru luni revenim la acea… care sunt argumentele? Ce s-a schimbat? Adică sunt lucruri și întrebări la care trebuie să se răspundă. Și nu de noi’, a spus Grindeanu.

Liderul social democrat a subliniat că PSD nu susține un guvern tehnocrat.

‘PSD-ul nu susține, și vă spun direct, că PSD nu susține acest scenariu de guvern tehnocrat’, a menționat Sorin Grindeanu.

El a spus că, dacă va fi nominalizat premier, va prezenta majoritatea pe care se bazează, în mod transparent.

‘Pentru că nu pot să fac majorități ascunse și n-aș accepta să fac un lucru de acest tip. Deci eu înțeleg, să spunem, reținerea UDMR-ului din această perspectivă, fiindcă dorește o majoritate transparentă. Și dacă voi fi nominalizarea de prim-ministru, evident că voi prezenta această majoritate în mod transparent, pe care mă bazez’, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a adăugat că ‘e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos’ și să încerce formarea unui guvern.

‘Eu cred că e nevoie ca toată lumea să lase un pic tonul mai jos, să lăsăm chestiuni populiste, pentru că în această perioadă se întâmplă lucruri și de acest tip, și să încercăm să facem un guvern (…). Avem nevoie de un guvern cu puteri depline’, a declarat Grindeanu.

Legat de varianta prim ministru Luca Niculescu, liderul social democrat spune că nu a văzut nici o declarație a acestuia că și-ar dori funcția.

‘Și așa, l-a întrebat cineva pe Luca, dacă vrea? Am văzut-o pe surse. Eu îl cunosc foarte bine pe Luca Niculescu. Îl cunosc din 2017, de când eram prim-ministru și el era ambasador la Paris (…). E un om cu o expertiză foarte bună pe politică externă. Îmi cereți să îmi dau cu părerea despre ceva ce nu știu dacă e valabil. Adică, nu știu, n-am văzut vreo declarație că și-ar dori, n-am văzut că președintele și-l dorește. Speculăm’, a specificat Grindeanu.

Liderul social democrat a mai făcut un apel pentru găsirea unei soluții privind formarea noului guvern, pentru că, în opinia sa, în cazul în care se va ajunge la anticipate, nu se vor putea organiza mai devreme de luna februarie 2027.

‘E nevoie de un guvern cu puteri depline. Dacă intrăm în scenariu de alegeri anticipate, păi să știți că mai repede de februarie, pe un calendar pe care l-am făcut cu colegii mei din Parlament, nu se pot organiza. Până în februarie atunci ar rămâne un guvern interimar. Iar lucrurile se vor adânci. De aceea apelul meu este acela de a găsi o soluție’, a mai afirmat președintele PSD.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că PNL vede fezabilă formarea unui guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor.