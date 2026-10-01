Ilie Bolojan: Pensiile și salariile ar trebui indexate. Inflația a scăzut din puterea de cumpărare

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că orice guvern va veni va trebui să aplice o indexare a pensiilor și salariilor din sectorul public, subliniind că inflația de anul acesta și de anul trecut a scăzut din puterea de cumpărare a populației.

Într-o emisiune la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă viitorul guvern va putea să mărească pensii și salarii în 2027.

‘Va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai țină plafonate atât pensiile și salariile. Din punctul meu de vedere, pensiile și salariile ar trebui indexate. Cu ce procent? Mi-e greu să vă spun. Trebuie să discutăm din nou foarte deschis. Ca să ai spațiul de indexare, deci de creștere, trebuie să lucrezi la bază. La pensionari nu este cazul, pentru că vom avea același număr de pensionari, dar, așa cum v-am spus, acolo unde avem pensionări la 48 – 50 de ani nu ne mai putem permite acest lucru, trebuie să creștem vârsta de pensionare în aceste zone’, a explicat prim-ministrul interimar.

În privința salarizării în sectorul public, el a menționat continuarea reformei administrative prin reduceri de personal sau desființări de instituții, acolo unde este cazul.

‘Am mai spus: decât să ai trei angajați într-o anumită zonă, care sunt plătiți mediu, dar din care doar doi lucrează sau doi ar fi suficient să rezolve acele probleme, mai bine reduci personalul, le mărești la cei care rămân în sectorul public anvelopa de salarii ca să fie mulțumiți, să aibă salarii mai bune, iar ceilalți se duc în sectorul privat. Cea mai mare eroare este să constați că ai zone în care ai personal supradimensionat, să nu faci reformă administrativă, să nu reduci personalul din instituțiile centrale, unde se poate reduce sau pur și simplu să desființezi instituții acolo unde este cazul, pentru că nu își justifică activitatea’, a precizat Ilie Bolojan.

El a subliniat însă că va fi greu pentru orice guvern va veni să nu facă ‘o anumită indexare’. ‘Pentru că inflația de anul acesta și de anul trecut trebuie să recunoaștem că a scăzut din puterea de cumpărare; nu doar la cei din sectorul public, ci și la cei din sectorul privat’, a spus Ilie Bolojan.