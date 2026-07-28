Grindeanu: Fac apel la Bolojan să retragă strategia de biodiversitate, altfel e responsabil de pierderea unui miliard de euro

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că premierul Ilie Bolojan e direct responsabil de pierderea unui miliard de euro dacă nu va trimite în Parlament hotărârea de guvern privind strategia de biodiversitate.

‘Poate să o atace oricine în viitor și dacă nu s-au respectat pașii legali și, din punctul meu de vedere nu s-au respectat, acea lege (referitoare la strategia de biodiversitate, n.r.) pică și vom pierde un miliard. Eu fac un apel la Bolojan să retragă această lege, nu e încă publicată, să retragă acest HG, scuzați-mă, și să-l trimită la Parlament. Convoc încă o sesiune extraordinară și le trecem și pe celelalte. Altfel, este direct responsabil de pierderea unui miliard de euro’, a spus Sorin Grindeanu la Antena3.

Președintele Camerei Deputaților a adăugat că știe motivul pentru care Ilie Bolojan nu a trimis strategia de biodiversitate în Parlament.

‘Să știți că știu de ce n-a trimis Bolojan strategia pentru biodiversitate 2026-2030 în Parlament și riscă să piardă un miliard. Îi recomand să o retragă de la publicare și să o trimită și săptămâna viitoare, facem sesiune extraordinară și votăm. Altfel riscă, nu doar din cauza acțiunii PSD, să se piardă acest miliard, oricine poate să atace și va avea dreptate. Știu de ce. Pentru că în această strategie evident că se trec lucrurile de care s-a discutat ani la rând: să nu facem autostrăzi până nu luăm tot felul de avize absolut absurde pentru urși și n-avem urși, pentru gândaci, să nu facem baraje, să ne gândim foarte bine ce facem în Marea Neagră. Asta scrie în această strategie. Dacă ar trimite-o în Parlament, probabil că ar ieși într-o altă formă și au preferat să încalce legea’, a explicat Grindeanu.

Acesta spune că legea trebuie respectată și îi acuză pe cei din PNL și USR că l-au ‘luat la mișto’.

‘Trebuie să respecte legea, iar legea spune exact ceea ce v-am spus, că și-au depășit atribuțiile. Și atunci, de aceea mă miră faptul că săptămâna trecută, când am făcut apel și am trimis scrisori, au fost publice, sunt publice, am trimis scrisori la toți liderii de partid, trimiteți toate aceste propuneri în Parlament, haideți să le discutăm, facem o săptămână, două, trei sesiune extraordinară și să trecem aceste legi de care are nevoie România. M-au luat la mișto în toate felurile, o parte dintre ei, PNL și USR, ca să fiu mai clar’, a mai spus liderul PSD Sorin Grindeanu.