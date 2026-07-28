Grindeanu: Indiferența Guvernului demis a dus la cea mai mare grevă a personalului medical în ultimii 15 ani

Indiferența Guvernului demis a dus la cea mai mare grevă a personalului medical din ultimii 15 ani, susține președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul PSD.

‘Indiferența Guvernului demis a dus la cea mai mare grevă a personalului medical din ultimii 15 ani. Greva generală este un instrument democratic atunci când nu ești ascultat. Greva înseamnă eșecul unor negocieri, iar premierul demis Bolojan împreună cu ministrul demis Pîslaru au reușit doar să jignească o întreagă categorie profesională. În loc să caute soluții, acești oameni i-au catalogat zilele trecute drept ridicoli pe toți medicii și asistentele și amenință cu tot felul de liste negre, așa cum am văzut că au spus cei de la Sanitas. Practic, s-a trecut în decurs de câțiva ani, de la eroii în halate albe din pandemie, la ceea ce consideră acum Ilie Bolojan și Pîslaru – îi consideră pe medici ca fiind niște îmbuibați care consumă resurse și cerșesc drepturi. Acestea sunt lucruri, din punctul nostru de vedere, inacceptabile, iar PSD este alături de salariații din sistemul medical și le susține revendicările’, a declarat Grindeanu într-o conferință de presă susținută la Parlament.

El i-a solicitat ‘premierului demis’ Ilie Bolojan și ministrului Sănătății, conducerilor unităților sanitare și reprezentanților angajaților să reia imediat dialogul social și să stabilească un calendar clar pentru rezolvarea revendicărilor.

‘Deblocarea posturilor din sănătate, decisă ieri printr-o inițiativă a PSD, reprezintă un prim răspuns concret la această criză din sistemul medical. (…) Mai departe, rămân problemele din legea salarizării. De asemenea, i-aș spune ministrului interimar Pîslaru să lase deplasările pe bani publici în weekend, la Bruxelles, la familie, să nu mai ironizeze protestele, pentru că asta a făcut, și să reia discuțiile cu sindicatele. PSD nu va vota o lege care să taie din drepturile medicilor, asistentelor, profesorilor, militarilor și celorlalte categorii. Din păcate, domnul Bolojan a înțeles doar că reducerea deficitului se poate face doar prin metode ceaușiste. Și anume, creștem taxele și tăiem doar de la oamenii simpli. Mai bine, premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că într-un stat de drept respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie’, a transmis liderul PSD.