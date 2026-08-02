Amazon a recuperat 600 de milioane de dolari din taxele vamale impuse de Trump şi va rambursa o parte din bani clienţilor

Amazon a anunţat că a recuperat aproximativ 600 de milioane de dolari din taxele vamale plătite în Statele Unite, după ce Curtea Supremă a decis că o parte dintre tarifele impuse de preşedintele Donald Trump au fost ilegale. Compania spune că va returna o parte din această sumă clienţilor, transmite CNBC.

Directorul financiar al Amazon, Brian Olsavsky, a precizat că firma participă la procesul de rambursare a taxelor şi a încasat aproximativ 600 de milioane de dolari în trimestrul al doilea.

Amazon a explicat că va rambursa automat clienţilor sumele aferente cazurilor în care poate demonstra că taxele de import au fost transferate direct în preţul produselor. În celelalte situaţii, compania va folosi banii recuperaţi pentru a menţine preţurile cât mai scăzute.

Decizia vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat, în februarie, o parte dintre tarifele introduse de administraţia Trump în baza Legii privind competenţele economice de urgenţă internaţională din 1977, obligând guvernul să restituie taxele încasate nelegal.

Amazon a precizat că valoarea rambursării este limitată deoarece şi-a constituit din timp stocuri înainte de introducerea tarifelor şi, în plus, pentru majoritatea produselor vândute pe platformă importatorii sunt comercianţii terţi, nu compania. Vânzătorii independenţi generează peste 60% din totalul produselor comercializate pe marketplace-ul Amazon.