Guvernul a aprobat proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, proiectul privind plata pensiilor de la Pilonul II. Astfel, Executivul a decis că la începutul perioadei de plată se poate retrage 30% din suma respectivă. Ultreior, banii rămaşi vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani.

Vicepreşedinte Autorităţii de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, că acest proiect de lege este legat de aderarea la OCDE.

”Este un proiect de lege care practic îndeplineşte un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment şi anume acela de a adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, un sistem foarte bine supravegheat şi reglementat care are o contribuţie importantă la dezvoltarea economică a României şi, întotdeauna, am avut o recomandare prioritară de îndeplinit şi anume legea de plată”, a afirmat Dan Armeanu.

El a adăugat că acest proiect de lege îndeplineşte toate standardele europene, este stabilit după principiile OECD şi ”definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”.

Vicepreşedintele ASF a explicat ce modificări au avut loc în şedinţa de Guvern.

”În şedinţa de Guvern de astăzi au avut loc două modificări, mai precis, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a retrage-o la începutul perioadei de plată s-a majorat de la valoarea de 25% la un procent de 30%, iar perioada în care plăţile se vor face în viitor, de asemenea s-a mişorat de la perioada de 10 ani la un număr de 8 ani”, a mai transmis vicepreşedintele ASF.

Dan Armeanu a fost întrebat care sunt taxele care trebuie plătite la retragerea banilor din pilonul II de pensii.

”Se va plăti CASS de 10% la valoarea întregului activ pe care participantul îl retrage, după care se plăteşte impozitul pe surplusul de valoare din care se scade… Atenţie, mai există şi acea limită de 3.000 de lei peste care se plăteşte, deci valoarea activului minus 3000 de lei ori 10% cât este CASS. După aceea se calculează impozitul pe câştigul din capital din valoarea câştigului de capital se deduce valoarea de 3.000 şi de asemenea se scoate din baza de impozitare şi valoarea CASS-ului”, a afirmat Dan Armeanu.

Acesta a precizat că, în general, o astfel de impozitate determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului.

”Acetea sunt singurele taxe pe care fiecare le plăteşte. Dacă valoarea pensiei este sub valoarea de 3.000 de lei, atunci nu mai plăteşte impozite şi taxe”, a mai afirmat Dan Armeanu.

El a adăugat că în ”fondul de plată există un singur comision, acesta este de 0,05% plătit lunar, aplicat la activul net nu există comision la transfer, deci transferul dintre două fonduri de plată este fără niciun fel de comision”.

De asemenea, pentru sumele din Pilonul II de pensie este garantat dreptul la moştenire.