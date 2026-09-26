Comisia Europeană cere României transpunerea integrală a noilor norme privind organizarea pieței de energie electrică

Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere României și altor 17 state, pentru că nu au comunicat transpunerea integrală a noilor norme privind organizarea pieței de energie electrică referitoare la libera alegere a furnizorului și dreptul la partajarea energiei, prevăzute de Directiva (UE) 2024/1711.

Celelalte state avertizate sunt Belgia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania , Franței, Croației, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Sloveniei, Finlandei și Suediei.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, Directiva (EU)2024/1711 modifică fostele Directive privind electricitatea (Directivele UE 2018/2001, 2018/2001 și 2019/944), obiectivul fiind îmbunătățirea organizării pieței energiei electrice a Uniunii Europene.

Statele membre trebuiau să notifice transpunerea prevederilor privind libera alegere a furnizorului (Articolul 4 modificat) și dreptul de a partaja energia (noul Articol 15a) până în 17 iulie 2026. Aceste prevederi sunt menite să consolideze poziția consumatorilor pe piața de energie electrică prin extinderea capacității acestora de a alege și de a schimba furnizorii, prin accesul la oferte mai competitive și inovative și prin participarea mai activă în sistemul energetic. Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere acestor state membre. Ele au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea și a notifica Executivul comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.