Hyperfy modernizează infrastructura centralizată de securitate a Băncii Naționale a României într-un proiect de 12 mil. lei

Hyperfy (prin compania Global Operation Center din portofoliul său), companie românească specializată în dezvoltarea și integrarea soluțiilor avansate de securitate, automatizare și Inteligență Artificială, anunță câștigarea unui contract pentru implementarea unui Sistem Centralizat de Securitate pentru Banca Națională a României (BNR). Valoarea contractului este de 12 milioane lei, fără TVA.

Proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni, presupune modernizarea infrastructurii de securitate și integrarea într-o platformă unică a principalelor sisteme de securitate ale instituției: control acces, detecție și alarmare la efracție, detecție și alarmare la incendiu și supraveghere video.

În centrul noii arhitecturi se va afla platforma PSIM (Physical Security Information Management) Hyperfy, integrată cu module de Inteligență Artificială și Computer Vision dezvoltate in-house. Sistemul va permite centralizarea informațiilor provenite din multiple subsisteme, corelarea automată a evenimentelor și gestionarea acestora dintr-un singur centru operațional.

„Proiectul dezvoltat pentru Banca Națională a României reprezintă pentru noi un moment de referință și, în același timp, o confirmare a maturității la care a ajuns ingineria de securitate dezvoltată în România. BNR este o instituție de prestigiu și de referință, iar decizia de a adopta o astfel de arhitectură demonstrează deschiderea instituțiilor publice către modernizare și către standarde tehnologice avansate. Faptul că a fost aleasă o soluție critică bazată pe platforma noastră PSIM și pe algoritmii AI dezvoltați de echipa Hyperfy reprezintă o validare importantă a tehnologiei și expertizei construite local”, declară Lucian Mățăoanu, CEO Hyperfy.

Proiectul presupune o abordare integrată, Hyperfy fiind implicată atât în instalarea și integrarea infrastructurii și sistemelor de securitate, cât și în implementarea suitei software și a soluțiilor de Computer Vision dezvoltate de echipa proprie de ingineri și data scientists.

Platforma PSIM va putea corela automat informațiile provenite din diferitele sisteme și va oferi operatorilor o imagine operațională unificată, în timp real, facilitând astfel identificarea rapidă a incidentelor și automatizarea fluxurilor de răspuns. Soluția va rula 100% local la sediul central, cu redundanța geografică asigurată la Târgu Jiu, garantând cel mai înalt nivel de autonomie și Securitate.

„Nu vorbim doar despre furnizarea unei tehnologii, ci despre un proiect integrat, executat de la nivelul lucrărilor și instalării sistemelor până la suita software și soluțiile de Computer Vision create in-house de echipa noastră. Livrăm o soluție la cheie, cu rulare 100% locală, construită pentru autonomie, securitate și redundanță. Acest proiect demonstrează că soluțiile dezvoltate local sunt mature, robuste și scalabile și că un asemenea model de implementare completă poate fi validat la nivelul unei infrastructuri cu cerințe critice de securitate”, adaugă Lucian Mățăoanu.

Continuitatea operațională este o cerință esențială a proiectului: procesul de modernizare va fi realizat etapizat, fără întreruperea funcționării sistemelor de securitate existente.

Proiectul reunește o echipă multidisciplinară de specialiști în management de proiect, arhitectură și construcții, instalații electrice și alimentare de rezervă, HVAC, rețele și centre de date, securitate fizică, PSIM și Inteligență Artificială, precum și securitate cibernetică.

Noua infrastructură este proiectată pentru o durată de viață de minimum 10 ani și include o perioadă extinsă de garanție și optimizare operațională.

Un proiect de referință pentru modernizarea infrastructurilor critice din România

Pentru Hyperfy, contractul cu Banca Națională a României reprezintă și o validare a unui model integrat de dezvoltare și implementare a infrastructurilor de securitate, în care hardware-ul, infrastructura IT, securitatea fizică, securitatea cibernetică și Inteligența Artificială sunt proiectate și gestionate ca parte a aceluiași ecosistem. Compania consideră că acest model poate fi scalat pentru organizații care operează infrastructuri complexe sau critice, atât din sectorul public, cât și din mediul privat, atât la nivel național, cât și internațional.