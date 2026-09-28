UE și-a majorat excedentul balanței comerciale din schimburile cu produse agroalimentare în primul semestru

Sectorul agroalimentar din Uniunea Europeană și-a îmbunătățit balanța comercială pozitivă în primele șapte luni ale anului 2026, când a înregistrat un excedent cumulat de 23,9 miliarde de euro, cu 1,4 miliarde de euro peste excedentul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, arată cel mai recent raport privind comerțul agroalimentar al UE, publicat luni de Comisia Europeană.

Potrivit datelor oficiale, în perioada ianuarie-iulie 2026, valoarea exporturilor de produse agroalimentare din UE s-a situat la 117,2 miliarde de euro, în condițiile în care s-a înregistrat o creștere semnificativă a valorii exporturilor către mai multe țări. Astfel, exporturile către Egipt au crescut cu 22%, în principal datorită grâului; exporturile către Ucraina s-au majorat cu 10%, cea mai mare creștere fiind înregistrată în sectorul băuturilor spirtoase; și cele către Turcia au crescut cu 7%, determinate de carnea de vită și mânzat. Exporturile de alte produse de origine animală au înregistrat un avans cu 549 de milioane euro, aproximativ 11%, în timp ce exporturile de băuturi spirtoase și lichioruri au crescut cu 470 de milioane euro.

De cealaltă parte, importurile cumulate de produse agroalimentare ale UE au ajuns la 93,4 miliarde euro în primul semestru, în scădere cu 4,5 miliarde euro de la an la an. Valoarea importurilor din principalele țări producătoare de cacao s-a diminuat pe măsură ce prețurile la cacao au continuat să scadă.

De asemenea, valoarea importurilor din Coasta de Fildeș a scăzut cu 21%, în timp ce valoarea importurilor din Camerun și Nigeria s-a diminuat cu 46%. Printre categoriile de produse, importurile de cafea, ceai, cacao și condimente au scăzut cu 4,8 miliarde de euro (-19%), în timp ce valoarea importurilor de cereale a consemnat o scădere cu 11%, iar importurile de produse lactate cu 19%.

În schimb, valoarea importurilor de fructe și fructe cu coajă lemnoasă a crescut cu 587 de milioane euro (aproximativ 3%), în timp ce valoarea importurilor de produse necomestibile pentru uz tehnic și de margarină și de alte uleiuri și grăsimi a înregistrat, de asemenea, creșteri.