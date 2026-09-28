INS: Managerii din toate sectoarele economice estimează o relativă stabilitate a activităţii, în perioada septembrie-noiembrie 2026

Managerii din toate sectoarele economice estimează o relativă stabilitate a activităţii, în perioada septembrie-noiembrie 2026, în condiţiile majorării preţurilor în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul, informează, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS). În acelaşi timp, în sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi, în timp ce în industria prelucrătoare este prognozată o scădere uşoară.

„Managerii din toate sectoarele economice aferente cercetării statistice estimează o relativă stabilitate a activităţii economice. În sectorul comerţului cu amănuntul se anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi; se estimează creştere a preţurilor în sectoarele industriei prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul”, arată, luni, INS într-un comunicat de presă.

Astfel, managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru următoarele trei luni, o relativă stabilitate a volumului producţiei, reflectată printr-un sold conjunctural de -1%. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimează o scădere moderată, cu un sold conjunctural de -6%. În acelaşi timp, preţurile produselor industriale sunt aşteptate să înregistreze o creştere, indicată printr-un sold conjunctural de 21%.

Referitor la volumul producţiei în sectorul construcţiilor, ancheta de conjunctură realizată de INS arată că se prognozează o relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural -5%). Managerii prevăd o relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -1%), fiind aşteptat ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o tendinţă ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +33%.

De asemenea, în sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni, o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -1%. În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +7%).

INS precizează că 33% dintre respondenţi estimează majorări de preţuri, iar doar 1% se aşteaptă la scăderi, soldul conjunctural de +32% indicând o creştere.

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o relativă stabilitate, sold conjunctural -3%. De asemenea, numărul salariaţilor este prognozat să rămână relativ stabil (sold conjunctural -4%), în timp ce preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor se anticipează că vor urma să crească moderat, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +14%, potrivit datelor INS.