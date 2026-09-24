McDonald’s va cheltui 8,5 miliarde de dolari pentru a moderniza restaurantele sale pe plan global

McDonald’s a anunțat miercuri că în următorul deceniu va cheltui 8,5 miliarde de dolari pentru a moderniza restaurantele sale pe plan global, transmite AP.

Lanțul de restaurante din Chicago va introduce sandvișuri cu pui la grătar și wraps și va experimenta noi produse, cum ar fi preparatele din ouă, pentru a răspunde clienților care caută opțiuni mai sănătoase.

Sky Anderson, președintele McDonald’s SUA, a spus că aproximativ 30 milioane de americani folosesc acum medicamente pentru slăbit GLP-1, și caută porții mai mici la mesele la pachet dar cu mai multe proteine. Dar cercetările companiei au indicat că 60 milioane de americani caută mai multe proteine în dieta lor.

‘Aceasta este o oportunitate. Trebuie să le dăm clienților mai multe motive să facă din McDonald’s prima alegere’, a declarat Anderson.

Modernizarea restaurantelor include lockere pentru a face livrările mai ușoare, zone de pregătire a cafelei mai vizibile pentru a îmbunătăți calitate percepțiilor, zone mai mari de joacă și îmbunătățirea amenajărilor la bucătării. Aparatele care contribuie la asigurarea acurateței comenzii – folosite deja la 10.000 restaurante pe plan global – vor fi în 20.000 de unități până în 2028, a informat McDonald’s.

Compania va accelera implementarea sistemului ArchIQ, dezvoltat cu Google, care îmbunătățește acuratețea comenzilor cu AI și automatizează sarcini, cum ar fi gestionarea stocurilor.