PSD nu susține Guvernul Mureșan – decizia a fost luată în unanimitate

Consiliul Politic Național al PSD a decis luni să nu susțină Guvernul Siegfried Mureșan.

‘PSD a luat astăzi o decizie fermă, asumată și ireversibilă: nu vom vota Guvernul Mureșan. Rămâne cum am stabilit și în ședințele anterioare. Urmare a acestui vot de miercuri, care va duce la picarea Guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la niciun fel de presiuni mediatice, la șantaj politic și nu ne lăsăm intimidați de cei care, cu tupeu, au umplut spațiul public în ultimele zile de fake news-uri și ne-au acuzat cu tot felul de invenții doar pentru a forța un vot PSD pentru acest Guvern în Parlament. A fost un vot în unanimitate în CPN de a nu vota Guvernul Mureșan’, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a spus despre programul de guvernare propus de Mureșan că l-a primit cu cinci minute înainte de a intra în ședința CPN.

‘Programul prezentat de Siegfried Mureșan este, din punctul nostru de vedere, o insultă la adresa logicii economice. Nu conține niciun fel de măsură publică sau vreo măsură de reducere a sărăciei, în condițiile în care datele arată că peste 5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau de excluziune socială. (…) Nu putem vota un premier care este decuplat total de România. Domnul Mureșan este, din păcate, aș spune, un soi de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate. Nu are greutatea politică și nici experiența administrativă necesare pentru a gestiona o țară aflată sub presiunea atâtor crize suprapuse’, a afirmat președintele PSD.

Acesta a menționat că parlamentarii PSD vor participa la ședința de plen de miercuri în care se va da votul privind Guvernul Mureșan, dar și la ședințele comisiilor în care vor avea loc audierile miniștrilor propuși.

‘O să avem o ședință cu grupurile reunite la ora 13:00, dar propunerea pe care o voi face colegilor mei este ca da, să fim în sală, pentru că altfel nu va fi cvorum, altfel prelungim, având în vedere anunțul celor de la AUR, vom prelungi, să spunem, momentul în care va exista acest vot negativ. Aș interpreta această absență, până la urmă, a celor de la AUR și din comisii și din plen ca încă o dovadă, dacă vreți, mai ales văzând anunțul de dimineață cum negociază AUR cu toată lumea, încă o dovadă că cei care i-au ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul sunt cei de la AUR. Eu am să le propun colegilor mei să mergem în sală și, evident, să asigurăm cvorumul, cum la fel vor merge colegii mei în comisii, asta am să le spun, vor face audieri, vor pune întrebări pentru fiecare dintre cei care sunt pe lista de potențiali miniștri’, a transmis Grindeanu.