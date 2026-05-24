Bolojan: Onorând angajamentele, eliminând risipa, privilegiile, să transmitem ideea că acolo unde e un liberal este ordine

Ilie Bolojan, a declarat, sâmbătă, la Iași, că viitorul politic al PNL depinde de capacitatea partidului de a respecta comunitățile locale și de a demonstra seriozitate în administrație, punctând că are încredere că liberalii pot rămâne una dintre principalele opțiuni pentru electorat.

‘Am încredere că acest partid, care respectă comunitățile din România, va fi una din variantele în care mulți români vor avea încredere, în așa fel încât să putem face ca România să redevină și să fie în anii următori o țară modernă. (…) Onorând angajamentele, eliminând risipa, privilegiile, administrând bine comunitățile noastre, să transmitem ideea că acolo unde este un liberal este ordine, este curățenie, este seriozitate, este dezvoltare, iar tradițiile sunt respectate și valorile noastre sunt duse înainte’, le-a spus Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, celor câteva sute de membri de partid și persoane care au venit la Biblioteca Central Universitară pentru a lua parte la ‘Gala Iașului Liberal – Reunim Oameni, Reunim Valori’.

În discursul său, premierul interimar a menționat că actuala conducere a încercat să evite greșelile trecutului și să adopte o abordare bazată pe realism și disciplină bugetară.

‘Așa cum știți, anul trecut ne-am asumat răspunderea într-o situație dificilă pentru România, în care nu se înghesuia nimeni să fie în linia întâi. Am încercat să nu mai repetăm vechile greșeli, să nu facem promisiuni care nu pot fi onorate, să le spunem oamenilor adevărul. Am încercat să nu ne batem joc de banul public într-o situație dificilă pentru România, să eliminăm risipa, să guvernăm bine. Și asta trebuie să facem și în anii următori, în așa fel ca, respectându-ne pe noi, respectându-ne între noi, să sperăm că ne vor respecta oamenii’, a afirmat acesta.