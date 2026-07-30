SUA: Trump pierde accelerat sprijin în rândul americanilor, inclusiv printre simpatizanții republicani

Un procent record de 73% dintre americani consideră că președintele Donald Trump nu a reușit să rezolve problemele cele mai urgente ale SUA, o nemulțumire larg răspândită inclusiv în rândul republicanilor, al căror sprijin pentru el a scăzut la un nou minim, potrivit unui sondaj CNN publicat miercuri, relatează agenția EFE.

Sondajul, efectuat pe un eșantion reprezentativ de 1.225 de persoane, relevă că numai 27% dintre cei chestionați cred că Trump a avut prioritățile corecte în perioada scursă de la începutul celui de-al doilea mandat, impresie care vine pe fondul războiului nepopular împotriva Iranului și a creșterii prețurilor la combustibili și alimente.

Pe ansamblu, rata de aprobare față de Trump este de 34%, egalând minimul istoric înregistrat la sfârșitul primului său mandat (2017-2021), după ce susținătorii săi au luat atunci cu asalt Capitoliul pentru a încerca să blocheze validarea victoriei democratului Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020.

Jumătate dintre americanii chestionați dezaprobă categoric modul în care președintele gestionează problemele țării, o rată a dezaprobării ajunsă astfel la cel mai ridicat nivel al președinției sale.

Concomitent, rata sa de aprobare a scăzut la un minim istoric de 15%. În rândul membrilor propriului partid, Trump se bucură de un sprijin de 78%, un nou minim pentru un politician care se laudă cu o susținere puternică printre susținătorii săi.

De asemenea, numai 19% dintre alegătorii republicani privesc cu entuziasm perioada rămasă din acest al doilea și ultim mandat prezidențial al său, o scădere drastică față de procentul de 38% înregistrat într-un sondaj din primăvară.

Această scădere a nivelului de aprobare față de Trump pare determinată de trei aspecte interconectate între ele și care-și au originea în războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie.

Modul în care Trump a gestionat acest conflict, pe fondul unei noi escaladări și fără perspective clare pentru un acord de pace, este aprobat de numai 28% dintre cei chestionați, în timp ce doar 25% cred că Trump a gestionat bine măsurile economice menite să tempereze inflația și 21% acțiunile de ținere sub control a creșterii prețurilor la combustibil.

Un procent de 74% dintre americanii intervievați în sondaj spun că creșterea prețurilor la combustibil le-a provocat unele dificultăți, față de 63% într-un sondaj din martie, iar mai puțin de un sfert cred că președintele are un plan pentru a rezolva această problemă.

Mai mult, 71% dintre participanții la sondaj cred că Trump nu a făcut suficient pentru a încerca să reducă prețurile bunurilor de zi cu zi, față de 58% într-un sondaj din urmă cu un an.

Cât despre politica externă, 62% dintre cei chestionați consideră că Trump nu este un lider mondial capabil, o creștere față de procentul de 54% înregistrat la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie 2025.