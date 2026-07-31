Rusia extinde, până la 31 ianuarie 2027, interdicția privind exporturile de motorină și benzină, a anunțat joi Guvernul de la Moscova într-un comunicat, transmite Reuters.

Pentru a menține stabilitatea pe piața internă, Executivul va interzice temporar exporturile de motorină, benzină, combustibili marini și combustibili gazoși, se arată în comunicat.

Totuși, de la 1 septembrie, exporturile producătorilor vor fi exceptate de la restricțiilor impuse la benzină, combustibili marini și combustibili gazoși.

Unele exporturi de combustibili se vor putea efectua conform acordurilor interguvernamentale și sub forma ajutorului umanitar, a indicat Guvernul de la Moscova.

Acesta a informat că a adoptat și o procedură temporară, până la 1 noiembrie, pentru a se asigura că fermierii, aflați acum în sezonul de recoltare, obțin combustibilii de care au nevoie.

Ca parte a măsurilor de a sprijini piața internă a combustibililor, după ce atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor au dus la deficit de carburanți și majorarea prețurilor, Rusia a interzis exporturile de motorină în perioada 8-31 iulie.

Interdicția a afectat piețele globale de energie, exacerbând deficitul de motorină și ducând la majorarea prețurilor, chiar și în țările care nu mai cumpără combustibil din Rusia.

În mod normal Rusia era al doilea mare exportator global de motorină după SUA.

Deja Moscova a impus restricții la exporturile de benzină și combustibil pentru avioane.