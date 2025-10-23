INS: Afacerile din industrie au crescut cu 3% în primele opt luni; în august 2025, scădere cu 20,7%

Cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 3% în primele opt luni ale anului, față de aceeași perioadă din 2024, datorită avansului din industria extractivă (+14,4%) și industria prelucrătoare (+2,6%), potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi.

Pe marile grupe industriale, în primele opt luni, comparativ cu perioada similară a anului trecut, creșteri au înregistrat industria bunurilor de folosință îndelungată (+12,2%), industria bunurilor de uz curent (+4,0%), industria bunurilor de capital (+3,8%) și industria bunurilor intermediare (+2,7%). Industria energetică a scăzut cu 7,7%.

În luna august 2025, afacerile din industrie, în termeni nominali, au scăzut cu 20,7% pe total, comparativ cu luna precedentă, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-21,2%) și în industria extractivă (-6,7%). Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-32,8%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-23,7%), industria bunurilor intermediare (-18,8%) și industria bunurilor de uz curent (-11,4%). În schimb, industria energetică a crescut cu 7,3%.

Față de luna august 2024, cifra de afaceri din industrie a scăzut în luna august a.c., în termeni nominali, cu 3,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate în industria prelucrătoare (-3,3%) și în industria extractivă (-2%).

Pe marile grupe industriale, scăderi au înregistrat: industria bunurilor de capital (-9%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,7%), industria bunurilor intermediare (-1,8%) și industria bunurilor de uz curent (-1,2%). În perioada analizată, industria energetică a crescut cu 8,5%.