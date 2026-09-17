INS: Afacerile din industrie au scăzut ușor, cu 0,2%, în primele șapte luni din 2026

Cifra de afaceri din industrie a scăzut cu 0,2%, în primele șapte luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2025, pe fondul declinului industriei prelucrătoare, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, afacerile din industria prelucrătoare s-au diminuat cu 0,7%, în timp ce industria extractivă a înregistrat o creștere de 11,2%, față de intervalul similar din anul anterior.

Pe marile grupe industriale, scăderi au consemnat: industria bunurilor de capital (-5%), industria bunurilor de folosință îndelungată (-3,8%) și industria bunurilor de uz curent (-0,2%). În același timp, industria energetică a crescut cu 18,7%, iar industria bunurilor intermediare, cu 1,5%.

Raportat la luna iulie 2025, în iulie 2026, cifra de afaceri din industrie a crescut, în termeni nominali, cu 1,3%, datorită rezultatelor din industria extractivă (+18,1%) și din industria prelucrătoare (+0,8%).

Totodată, în funcție de marile grupe industriale, creșteri au înregistrat: industria energetică (+43%), industria bunurilor de uz curent (+3,3%) și industria bunurilor intermediare (+0,6%). În schimb, afacerile din industria bunurilor de capital au scăzut cu 6,1%, iar cele din industria bunurilor de folosință îndelungată, cu 1,6%.

Datele INS relevă că, de la o lună la alta (iulie vs iunie 2026), cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 0,4%, pe fondul creșterii înregistrate în industria prelucrătoare (+1,7%). Pe de altă parte, industria extractivă a scăzut cu 23,6%.

În ceea ce privește marile grupe industriale, statistica oficială evidențiază creșteri ale afacerilor în industria energetică (+11,6%), în industria bunurilor de uz curent (+9,2%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (+1,8%), dar și scăderi în industria bunurilor de capital (-5,4%) și în industria bunurilor intermediare (-1,5%).