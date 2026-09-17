Cseke Attila: Deficit de 98 de milioane de lei în sistemul sanitar

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat miercuri că deficitul de finanțare din sistemul sanitar este în prezent de 98 de milioane de lei, suma urmând să fie acoperită temporar prin realocări din alte domenii și programe ale Ministerului Sănătății.

‘Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei pentru care a trebuit să găsim soluții. Mai exact 98 de milioane lei. Sunt banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primiri urgențe. Concret – avem nevoie de 36 de milioane de lei pentru salariile care trebuie plătite pentru angajați UPU-rilor din subordinea Ministerului Sănătății, avem nevoie de 20 de milioane lei pentru cheltuieli materiale la aceste Unități de Primiri Urgențe din subordinea spitalelor MS, de 30 de milioane lei pentru a asigura cheltuielile materiale la unitățile de primiri urgență la spitalele din subordinea unităților administrativ teritoriale. De asemenea, 12 milioane lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării serviciilor de ambulanță. În total 98 de milioane lei pentru care s-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe care erau acoperite și pentru luna decembrie’, a susținut ministrul interimar la o conferință de presă.

Potrivit acestuia, 56 de milioane de lei vor fi realocate de la programele Ministerului Sănătății pentru plata salariilor și a cheltuielilor materiale la unitățile de primiri urgențe din spitalele aflate în subordinea ministerului, iar alte 42 de milioane de lei vor fi relocate pentru cheltuielile materiale ale UPU din spitalele aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale și pentru funcționarea serviciilor de ambulanță județene.

Cseke Attila a precizat că vor fi realocate 26 de milioane de lei de la programul HIV-SIDA, șapte milioane de lei de la Programul de securitate transfuzională și trei milioane de lei de la Programul ‘Mama și copilul’.

‘Soluțiile sunt temporare și de avarie. Acest lucru înseamnă că de la aceste programe, care aveau acoperire în luna decembrie ca și finanțare, pentru luna decembrie va trebui găsită o soluție. În ce privește cele 42 de milioane lei care vor merge pentru chestiile materiale la UPU, spitale și la serviciile de ambulanță resursele financiare vor fi realocate din fondul de salarii ale medicilor rezidenți, care la fel înseamnă că pentru luna decembrie va trebui reîntregită astfel încât să fie asigurat acest fond de salarii. Este o soluție care rezolvă pe termen scurt până la sfârșitul lunii octombrie’, a susținut ministrul interimar.

Potrivit lui Cseke Attila, acest deficit poate fi acoperit pe termen mai lung numai de un guvern cu puteri depline, care să poată adopta o rectificare bugetară.

Cseke Attila a spus că a discutat în această săptămână cu președintele CNAS și au fost făcute deschideri de credite de angajament pe programele gestionate de CNAS de peste 600 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată finanțarea acestora până la sfârșitul lunii octombrie.

‘Dacă vorbim de Ministerul Sănătății, pentru a asigura chestiile la toate programele și pentru lunile noiembrie și decembrie, pe octombrie prin aceste reașezări, le asigurăm, avem nevoie de 980 de milioane lei care trebuie la fel asigurați prind rectificare bugetară. (…) Reținerea de 10% din legea bugetului de stat se poate elibera doar pe rectificare bugetară și această reținere de 10% înseamnă, pentru tot ce se finanțează de MS, înseamnă aproape 500 de milioane lei. Din din cele 980 de milioane lei care ne sunt necesari până la sfârșitul acestui an să acoperim toate programele și finanțările MS, jumătate din această sumă se poate asigura din deblocarea reținerii de 10% a bugetului de stat’, a explicat Cseke Attila.