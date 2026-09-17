AUR merge la consultările de la Palatul Cotroceni. Dungaciu: Trebuie să fim parte a Guvernului

AUR va participa, joi, la consultările de la Palatul Cotroceni privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, iar delegația formațiunii va fi formată din președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședinte Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

‘Mandatul este același cu care ne-am dus și la anterioarele întâlniri cu președintele României. Poziția noastră generală este: România, în acest moment, are nevoie de legitimitate politică, nu doar de un Guvern. Percepția publică este că astăzi îi lipsește României legitimitatea politică și de aici tensiuni societale, care izbucnesc din când în când și care se văd nu doar în Piața Victoriei, dar se văd și în sondaje – lipsa de încredere în instituții, lipsa de încredere în stat, ideea că România merge spre o direcție greșită la nivel de 90%, cea mai mare după 1989 încoace’, a declarat, pentru AGERPRES, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR.

El a susținut că asistăm la ‘o neliniște societală care nu poate fi rezolvată decât prin alegere anticipate, care ar relegitima politic România și clasa politică și care ar da un orizont de patru ani pentru ca viitorul Guvern și viitoarea majoritate să poată spera că vor face niște reforme’.

‘Un guvern din ăsta ‘de strânsură’, ca să zic așa, chiar dacă va fi învestit, nu va putea să guverneze decât cam un an, un an și jumătate, după care se pregătește de alegeri locale, alegeri parlamentare, europarlamentare, prezidențiale. Deci, pentru relegitimarea politică a României și scoaterea din sistem, din societatea românească a acestor tensiuni, alegerile anticipate sunt foarte importante’, a spus Dungaciu.

Acesta a subliniat că AUR nu votează ‘niciun Guvern din care nu face parte’.

‘Partidul AUR nu se teme de a se angaja în guvernare, dar cu condiția unor negocieri de la egal la egal, formale, transparente, cu partidele care doresc să facă asta. Deocamdată, nu au dorit, nu noi am instituit cordonul sanitar, ei au instituit cordonul sanitar. Condițiile noastre au fost clare: trebuie să fim parte a Guvernului, trebuie să putem controla implementarea anumitor măsuri pe care le avem în program și așa mai departe. Deci, practic, același mandat pe care l-am avut și la vechile întâlniri cu președintele Nicușor Dan’, a adăugat Dan Dungaciu.

Potrivit programului consultărilor, grupul parlamentar AUR este invitat la ora 9:30.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. Ca urmare, de peste patru luni, România are Executiv interimar.