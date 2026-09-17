Vulpescu (BVB): Ultima lună a adus o corecție de peste 10% față de nivelul maxim al lunii august

Ultima lună a adus o corecție de peste 10% față de maximumul lunii august, dar indicele BET este încă la peste un sfert deasupra nivelului de la începutul anului, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, CEO-ul Bursei de Valori București (BVB), Remus Vulpescu.

‘În urmă cu 30 de ani, aici la redeschidere, anunțam trei lucruri: că bursa iese din granițe și joacă regional, că alinierea celor cu un cuvânt de spus în piață este prima arie de îmbunătățire unde trebuie să avem progrese mari și că piața de derivate va începe cu un produs minim viabil. 12 luni mai târziu, iată, astăzi, faptele. CCP.ro-București.SA este autorizată de la 1 iulie, prima contraparte centrală autorizată sub noul cadru de reglementare, EMIR 3, la nivelul întregii Uniuni Europene. Piața de creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii a fost aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în august și tot în august, bursa internațională a Moldovei a primit licența la Chișinău. La 31 erau 325.000 de investitori activi, o creștere de aproape 25% într-un an. Bursa de la București a avut performanțe excepționale la nivel internațional. Niciunul dintre aceste lucruri nu s-a făcut singur. Toate s-au făcut cu oameni din această sală, cărora le mulțumesc. Și pentru că orice monedă are și un revers, corecția de acum vine după un an excepțional, cum spuneam, și indicele BET este încă peste un sfert deasupra nivelului de la începutul anului, însă ultima lună a adus o corecție de peste 10% față de maximul lunii august’, a spus Remus Vulpescu, la cea de-a IX-a ediție a Forumului Pieței de Capital, eveniment organizat de Financial Intelligence.

Potrivit acestuia, cele trei agenții de rating țin România pe ultima treaptă a gradului investițional, toate cu perspectivă negativă. El a subliniat, în context, că piața și-a făcut treaba, a mobilizat banii și a adus investitori și a atras atenția că o eventuală pierdere a ratingului actual ar însemna 3-5 ani sau chiar mai mult pentru revenire.

‘Următorul raport vine curând. Cred că piața și-a făcut treaba, a mobilizat banii, a adus investitori și a construit infrastructură. Ce îi lipsește acum nu ține de Bursă. Îi lipsește certitudinea că regulile bune sunt stabile și că păstrăm gradul investițional. Vestea proastă nu este corecția. Vestea proastă ar fi să pierdem ratingul pe care îl avem. Revenirea ar dura 3 până la 5 ani. Dacă lucrurile se înrăutățesc și în piețe mai mari, ar putea dura mult mai mult. Petrolul a trecut de 100 de dolari după războiul din Orientul Mijlociu început în februarie, randamentul titlurilor americane la 10 ani a atins 5% la începutul săptămânii. Banca Centrală Europeană a majorat dobânda a doua oară, în 3 luni. Evaluările unor companii din tehnologie sunt puse la îndoială chiar de fondatorii lor. Aseară, Rezerva Federală a urcat dobânda cu un sfert de punct, prima majorare din 2023. La București vedem marcări de profit după 12 luni în care indicele urcase în jur de 50%, iar unele prețuri ajunseseră la dublul valorii contabile. Vedem dobânzi care concurează acțiunile, când titlurile de stat plătesc până la 7,5% în lei. Printre cauze, teama de scădere a ratingului’, a explicat Vulpescu.

El a afirmat că anul trecut au trecut prin piața de capital 6,4 miliarde de euro, un record. Aproape 1,4 milioane de oameni investesc prin fonduri, 8,5 milioane de români sunt implicați în piața de capital prin fondurile de pensii, iar cei cu conturi directe rămân încă sub 2% din populație. Capitalizarea întregii piețe, cu emitenți străini, este încă peste 100 de miliarde de euro.

‘Să vedem însă cum se împart cele 6,4 miliarde de euro. Două treimi sunt titluri de stat, acțiunile spre 2%. Doi emitenți cântăresc peste 40% din valoarea tranzacționată în acțiuni, iar 8 companii din energie și utilități au peste 60% din indicele BET. Anul acesta, pe piața reglementată, au fost doar două oferte publice inițiale. Capitalizarea companiilor românești era la final anului trecut 16,5% din produsul intern brut, puțin peste jumătate față de Polonia. Gospodăriile pun deoparte 1,8% din venit față de peste 14% în Uniunea Europeană. Puțin. Piața a crescut mult și încă nu e mare’, a susținut sursa citată.

Pe de altă parte, șeful BVB a arătat că pentru zeci de mii de oameni care și-au deschis cont la brokeri în ultimul an, septembrie este prima corecție pe care o trăiesc pe banii lor.

‘Bursa nu dă sfaturi de investiții. Le datorăm acestor oameni o infrastructură care merge perfect și când piața urcă și când scade. Investitorii noștri, noi toți românii, avem acum câteva nevoi care nu depind de bursă. Prima este gradul investițional. Pentru că o retrogradare ar pune sub semnul întrebării tot ce s-a câștigat în piață, tot ce s-a câștigat în economie și mult din ce s-a câștigat în politica externă. Încă o treaptă și România iese din gradul investițional. Treapta aceasta are un preț cunoscut, 50 până la 100 de puncte de bază în plus la costul finanțării statului. De acolo pornește finanțarea fiecărui emitent din piață, fiecărui companii private, fiecărui cetățean’, a avertizat Remus Vulpescu.

El a menționat că agențiile de rating urmăresc continuarea consolidării fiscale, stabilizarea datoriei și efectele economice ale incertitudinii politice. Datele arată un deficit la șapte luni de 2,3% din PIB față de aproape 4% acum un an. Veniturile au crescut cu peste 11%, cheltuielile cu aproape 3%. Ținta pe tot anul rămâne 6% la ea, iar piața are nevoie să o vadă atinsă.

‘A doua este stabilitatea regulilor bune. Regula bună nu are nevoie de derogări. Deductibilitatea costurilor de listare, dată prin ordonanță în februarie, are legea de aprobare în Parlament și merită dusă la capăt. Piața mai are nevoie și de legislații adaptate evoluțiilor așteptate de mult timp, cum sunt instrumentele financiare derivate. A treia sunt conturile de economii și investiții, cele mai folositoare pentru omul care pune deoparte primii bani, pentru că lasă câștigul neimpozitat cât timp rămâne în cont. Legea a trecut ieri de Parlament și dacă vor fi integrate bine în peisajul financiar, conturile de economii și investiții pot fi un instrument de dezvoltare formidabil, întâi pentru omul care le folosește și apoi pentru piața în ansamblu’, a precizat Remus Vulpescu.

Potrivit acestuia, este un model european ș o rețetă de creștere a nivelului de trai care s-a dovedit funcțională în America de Nord.

De asemenea, el a subliniat că a patra nevoie o reprezintă continuitatea. Strategia națională a pieței de capital expiră la sfârșitul anului, autoritatea de supraveghere financiară a anunțat consultări pentru următoarea strategie, iar bursa va veni cu propunere. El a precizat că piața are nevoie de un orizont mai lung decât o legislatură și, pe fiecare măsură, de un responsabil și de un termen.

‘A cincea nevoie, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea coboară prima de risc, întâi a statului și, prin el, a tuturor celor care se finanțează. Nimic din cele cinci nu depinde de bursă, dar toate cinci se văd în piață. Rămâne ce ține de noi. Contrapartea centrală este autorizată. Cei care au muncit pentru autorizația aceasta, la noi și la autorități, știu ce a însemnat. Și noi știm. Derivatele vin de îndată ce compensarea le poate susține’, a spus Remus Vulpescu.