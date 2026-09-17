Kelemen Hunor: UDMR – pregătită să voteze un Guvern susținut de PNL și PSD

UDMR va vota un Guvern susținut de PNL și PSD, fie că este politic sau format din specialiști, a declarat, joi, președintele formațiunii, Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni privind desemnarea unui premier.

‘UDMR este pregătită să voteze un Guvern dacă celelalte două partide mari, PSD și PNL, vor veni și vor susține un Guvern. Nu știm cu ce Guvern, nu știm dacă Guvern tehnocrat sau cu specialiști din ministere, dar este important ca aceste forțe împreună să voteze un Guvern, să nu aibă nevoie de alte voturi’, a afirmat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, variantele sunt fie un Guvern politic, ‘indiferent dacă se formează în jurul domnului (Sorin) Grindeanu sau în jurul domnului (Siegfried) Mureșan, care erau propunerile de premier’, fie un Guvern format din specialiști și votat ‘tot de această coaliție care a gestionat țara în ultima perioadă’. A doua variantă, a arătat el, ar putea fi o soluție în cazul în care un Guvern politic nu ar avea susținerea necesară.

În ceea ce privește susținerea de către UDMR a unui Guvern tehnocrat, Kelemen Hunor a explicat că ‘depinde de premier și de miniștrii tehnocrați’.

‘Alte soluții pentru mine, cel puțin, nu se conturează’, a transmis el.

Conform liderului UDMR, la discuțiile de la Cotroceni nu s-a discutat un nume de premier.

Fără susținerea PSD nu există o majoritate în Legislativ care să voteze Guvernul, a punctat el.

‘PSD-PNL-UDMR – minorități au majoritate: 312 voturi. S-ar putea să fie 313, deci există această posibilitate. Nu sunt foarte multe posibilități, dar este una dintre posibilități’, a indicat Kelemen Hunor.

El a subliniat urgența unui Executiv cu puteri depline.

‘Preocuparea noastră este să dăm un Guvern stabil cu drepturi depline, pentru că suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat’, a evidențiat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că nu este de dorit ca Guvernul să nu fie votat de Parlament, deoarece ‘ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate’, iar acestea, deși ‘rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică’, ‘nu trebuie să fie prima opțiune’.