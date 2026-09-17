Inflația a crescut în luna august în UE. În România a scăzut semnificativ

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3,2%, în luna august, de la un nivel de 3% în luna iulie, însă România se numără printre statele membre unde rata anuală a inflației a fost mai mică în luna august comparativ cu luna iulie, potrivit datelor publicate, joi, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Suedia (0,3%), Estonia (1,3%) și Cehia (1,5%). La polul opus, s-au situat România (6,3%), Lituania (5,6%) și Cipru (5,2%).

Comparativ cu situația din luna iulie 2026, rata anuală a inflației a scăzut în șase state membre, inclusiv în România (de la 8,2% până la 6,3%), a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 20 țări membre.

De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3,2% în august, de la un nivel de 2,9% în luna iulie. Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,43 puncte procentuale), urmate de prețurile la energie (1,29 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata anuală a inflației a scăzut la 6,17% în luna august, de la 8,16% în iulie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,28%, mărfurile nealimentare cu 6,36%, iar mărfurile alimentare cu 2,62%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,22%. Rata inflației de la începutul anului (august 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%. Rata anuală a inflației în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 a fost 6,2%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) față de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) a fost 9,5%’, se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna august 2026 comparativ cu luna iulie 2026 a fost 100,26%. Rata anuală a inflației în luna august 2026 comparativ cu luna august 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 6,3%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2025 – august 2026) față de precedentele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,6%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul lui 2027, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate în luna august de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.