Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, despre seceta din acest an: Suntem cea mai afectată regiune a României

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a avertizat în cadrul conferinței România Inteligentă „Acasă în siguranță. Mai responsabili. Mai implicați”, organizată de Antena 3 CNN și Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), că județul trece printr-o secetă fără precedent și a explicat că prevenția cere decizii ferme din partea autorităților locale. „Chiar în acest moment, județul Maramureș trece printr-un dezastru natural de proporții. Vorbim despre secetă, o secetă cum n-a mai existat în județul Maramureș în memoria ultimilor ani. Suntem cea mai afectată regiune a României în acest moment. Avem o lipsă de apă, o scădere a cantităților de precipitații în ultimul an cu 90%. E o cifră care e foarte greu de cuantificat. O scădere a precipitațiilor cu 90% într-o zonă așa cum este Maramureșul înseamnă că și izvoarele istorice pe care le avem în Munții Maramureșului au secat complet și asta afectează, evident, fiecare localitate a județului Maramureș”, a declarat Gabriel Zetea.

Președintele Consiliului Județean a avertizat că revenirea ploilor nu înseamnă automat sfârșitul pericolului. După o perioadă lungă de secetă, precipitațiile puternice pot aduce alte riscuri pentru gospodării și comunități.

„Ce se va întâmpla mai departe? Vor veni la un moment dat ploile, dar vor veni cu o intensitate, evident, mult mai mare decât ar trebui să vină în mod normal. Ca atare, nu știi care va fi zona din ce în ce mai expusă. Deci astfel de întâlniri, în care să conștientizăm fiecare gospodărie în parte, fiecare proprietar de locuință, că aceste fenomene meteorologice vor ajunge la un moment dat, într-un fel sau în altul, să-l afecteze și sunt extrem de importante”, a mai spus Gabriel Zetea.

Acesta a mai arătat că administrațiile locale primesc tot mai multe responsabilități, dar nu și banii necesari pentru a le duce la capăt. În aceste condiții, informarea oamenilor și colaborarea cu fiecare comunitate devin esențiale. „În ultimii ani am văzut cu toții: s-a încercat, dinspre Guvernul României, un transfer de competențe către autoritățile locale, dar fără a avea în spate, aproape niciodată, resursa financiară pentru a-și îndeplini acele competențe. Deci autoritățile locale încearcă de fiecare dată să devină inventive și doar împreună cu comunitatea, doar prin astfel de campanii de mediatizare, de informare, de conștientizare a pericolelor la care se expune fiecare gospodărie individuală, poți cumva să înaintezi, să faci mici pași prin care să convingi, încet-încet, o parte a populației să facă astfel de asigurări, care înseamnă un stres suplimentar pe bugetul fiecărei familii”, a afirmat președintele Consiliului Județean Maramureș.

O altă măsură ține de locurile în care autoritățile permit construcția de case. Zetea a spus că zonele inundabile sau cele expuse altor pericole trebuie evitate, chiar dacă refuzul unei autorizații poate fi nepopular.„Să încercăm să conștientizăm nu populația, ci administrațiile locale, pentru ca acestea să identifice corect locurile în care se poate construi, să evităm zonele inundabile, să evităm zonele care sunt expuse riscurilor, chiar dacă asta înseamnă un grad mai mare de nepopularitate, pentru că o să-i spui omului că nu poate să construiască acolo unde crede el că vrea. Și atunci, sigur că pui cumva administrația locală, care este reprezentanta comunității locale, într-o poziție de opoziție cu mulți dintre locuitorii săi. Dar e nevoie de astfel de măsuri, de prevenție”, a mai declarat Gabriel Zetea.