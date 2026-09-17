Congresul Internațional de Longevitate: Cercetătorul Anton Kulaga prezintă tehnologia care previne cancerul

Fiecare dintre noi și-ar dori să știe exact la ce boli este predispus și cum poate să își prelungească anii de tinerețe, însă genetica a părut mereu un domeniu complicat și inaccesibil omului de rând. Astăzi, puterea de a citi direct în propriul ADN și de a anticipa problemele grave de sănătate ajunge la dispoziția pacienților obișnuiți datorită unor inovații tehnologice uluitoare. Aceste instrumente de ultimă generație vor fi prezentate în premieră medicilor români pe 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României, în cadrul celei de-a doua ediții a Congresului Internațional de Longevitate. Evenimentul, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce la București specialiști mondiali care pot să explice practic cum noile tehnologii ne pot garanta o viață lungă și ferită de suferință.

Printre experții care vor schimba modul în care înțelegem corpul uman se numără cercetătorul Anton Kulaga, un specialist de top în bioinformatică de la centrul medical al Universității din Rostock. Pentru a găsi secretul rezistenței la boli, el nu s-a uitat doar la oameni, ci a analizat codul genetic al mamiferelor marine. Studiind detaliat balena cenușie, expertul a reușit să izoleze acele mecanisme unice prin care acest animal uriaș își repară ADN-ul și dobândește o protecție naturală împotriva cancerului. Înțelegerea acestor adaptări excepționale din natură le permite astăzi oamenilor de știință să dezvolte strategii medicale capabile să ne protejeze propriile celule de stres și degradare.

Munca cercetătorului rezolvă și una dintre cele mai mari frici ale pacienților moderni: furtul datelor medicale intime. Anton Kulaga a creat o platformă informatică gratuită prin care oricine își poate evalua riscul genetic de a dezvolta anumite afecțiuni, procesul având loc strict pe propriul calculator. Informațiile din ADN nu sunt încărcate niciodată pe internet sau pe servere externe, garantând utilizatorului o confidențialitate absolută. Această inovație le oferă oamenilor puterea de a ști exact ce vulnerabilități fizice au, fără a fi nevoiți să apeleze la companii comerciale care le-ar putea vinde mai departe datele sensibile.

Dincolo de genetică, specialistul folosește inteligența artificială pentru a construi asistenți medicali virtuali extrem de siguri.

În timp ce internetul abundă de sfaturi de sănătate periculoase sau false, algoritmii dezvoltați de echipa sa sunt antrenați să ofere recomandări medicale riguroase, eliminând complet riscul erorilor și al halucinațiilor digitale.

Prezentarea acestor aplicații la București, alături de expertiza altor profesori sosiți din Statele Unite, Israel sau India, asigură un transfer vital de cunoștințe. Prin adoptarea acestor inovații, sistemul medical românesc ia contact cu o medicină a viitorului, pregătită să le ofere pacienților tratamente preventive de o precizie absolută.