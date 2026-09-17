Kelemen Hunor spune că o variantă ar putea fi un guvern constituit din funcționari cu experiență din ministere

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că pot fi mai multe variante pentru un nou guvern, una dintre acestea fiind unul constituit din funcționari cu experiență, care au lucrat cu toate partidele politice.

‘Trebuie văzut astăzi. Vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului, cu un premier – aici n-am nicio idee pe cine va desemna președintele. Deci, eu zic care sunt variantele de discutat. După aceea urmează a doua variantă, ce propunea săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, domnul Bolojan – un guvern tehnocrat despre care am vorbit și aici. (…) Dar aia nu știm cu ce se măsoară, de unde vin tehnocrații. Și ar exista și a treia posibilitate – undeva între cele două variante, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, directori generali, secretari generali adjuncți care au lucrat și cu PSD, și cu PNL și cu PD, care cunosc domeniul, care au autoritate, au experiență, nu trebuie să aduci din zona multinaționalelor sau din zona de business, care să cunoască procedurile administrative. (…) Nu neapărat tehnocrat (guvernul – n.r.), de experți, guvern instituțional. La denumire nu m-am gândit, dar oameni din ministere, care după aceea continuă cariera lor în administrația publică centrală. (…) Eu nu cred că funcționarii adevărați pot fi controlați de partide. (…) Dar ei au un avantaj față de ceilalți. Ei știu procedurile, cunosc sistemul și, dacă găsești acel om bun, are și autoritatea în ministerul respectiv’, a declarat Kelemen Hunor miercuri la Parlament.

Întrebat dacă a discutat varianta unui guvern de funcționari cu PNL, USR, PSD, el a negat: ‘Nu, nu am discutat nici cu președintele, nici cu colegii mei, fiindcă n-am avut întâlniri. (…) Nu trebuie să propun neapărat, dar o să spun acest punct de vedere. Nu e o propunere, că nu îmi permit să fac eu propuneri mai mult decât am făcut până acum. Eu v-am prezentat această idee, pe lângă celelalte două vehiculate – guvern politic, guvern tehnocrat, care nu știu cum ar arăta și cine sunt tehnocrații, și un guvern alcătuit din specialiști din ministere, din funcționari publici din ministere’.

Potrivit lui Kelemen Hunor, un viitor guvern ar putea rămâne până în 2028, ‘că nu o să vrea nimeni după jumătatea ciclului electoral să schimbe’.

‘Președintele decide. (…) Deocamdată toată lumea își va menține, probabil mâine, ceea ce a propus: pe Siegfried Mureșan, noi și pe Sorin Grindeanu’, a adăugat liderul UDMR.

În cazul în care nu se poate constitui o nouă majoritate, Kelemen Hunor consideră că va fi un eșec pentru Parlament, nu pentru președinte, pentru că nu președintele adună majoritatea.

‘Nu el face negocieri, nu el discută, deci responsabilitatea majorității nu trebuie împinsă la președinte. Președintele are responsabilitatea de a desemna pe cineva după consultări. Parlamentul are responsabilitatea de a vota sau de a nu vota un guvern categoric. Deci aici lucrurile sunt foarte clare din punct de vedere constituțional. Cine ce-a declarat, ce-a încercat să facă, să împingă lucrurile în dreapta, în stânga, e o altă discuție. Dar constituțional responsabilitatea nu este a președintelui, nu vă supărați. (…) Sigur, aici e o chestiune și de orgolii și de competiție între actorii politici. Avem nevoie de guvern, nu putem permite să mai mergem așa mai departe. Dar vă dați seama că eu mai mult nu pot să fac decât să încerc soluții, argumente, fiindcă cu 30 de voturi pot să ajut sau să nu am posibilitatea de ajuta pe unul sau pe altul. Deci am și eu limitele mele’, a punctat el.

Liderul UDMR a reafirmat că niciun partid care se va duce la consultările cu președintele nu ‘are o forță singur’. ‘Deci PSD, ca grup parlamentar, are cele mai multe voturi sau, mă rog, membri în Parlament, după care, ce a mai rămas din coaliție are… Dar avem mai multe voturi noi decât PSD, dacă luăm PNL, USR și UDMR împreună. Dar asta nu ne dă o forță mai mare, fiindcă în acest moment nu există un acord dincolo de numele premierului propus, Siegfried Mureșan, nu există acord de între noi’, a argumentat Kelemen Hunor.