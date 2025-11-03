INS: Producția de energie primară a scăzut cu 3,9% în 2024

Producția de energie primară a scăzut anul trecut cu 3,9% față de anul 2023, totalizând 21,07 milioane tone echivalent petrol (tep), în timp ce importurile de resurse energetice au crescut cu 6,2%, până la 16,45 milioane tep, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Resursele totale de energie disponibile anul trecut au cumulat 42 milioane tep, nivel comparabil cu 2023, menținut prin creșterea importurilor cu 6,2% și scăderea producției de energie primară și a stocului de resurse de energie la începutul anului.

Scăderi mai importante ale resurselor s-au înregistrat la cocsul din import (-20,3%), cărbuni (-12,6%), energie hidroelectrică, eoliană, solar fotovoltaică și căldură nucleară (-7,9%). Resursele de țiței au înregistrat o creștere de 5,8%.

În anul 2024, producția de energie primară (21,07 milioane tep) a scăzut cu 848.000 tep față de anul 2023, pe fondul scăderii producțiilor de energie electrică din surse regenerabile, cărbune și țiței. Producția de gaze naturale utilizabile a crescut cu 61.000 tep (+0,8%).

Importul de produse energetice a crescut în anul 2024 cu 6,2% față de anul 2023, datorită creșterii importului de țiței (+12,1%). Scăderi s-au înregistrat la cărbune și cocs (-16%), gaze naturale utilizabile (-13,9%) și la produse petroliere (-1,2%).

În anul 2024, consumul final energetic, pe total economie, a crescut cu 92.000 tep (+0,4%) față de anul 2023. Creșteri s-au înregistrat în consumurile din transporturi (+2,8%) și din industrie (+1,5%). Scăderi au fost înregistrate în alte ramuri ale economiei (-2,9%), în agricultură și silvicultură (-2,6%) și la consumul populației (-1,6%).

În totalul consumului final energetic, consumul în transporturi are ponderea cea mai mare (34,5%), urmat de consumul populației (31,8%) și consumul în industrie (21,5%).

În anul 2024, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a fost de 7,5 milioane tep, în creștere cu 298.000 tep (+4,1%) față de anul 2023.

Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2024 a fost de 1.598 kg echivalent petrol, în creștere cu 0,4% față de anul 2023.