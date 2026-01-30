Investițiile BERD în România au atins un nivel record de 955 milioane de euro în 2025

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit în 2025 o sumă record de 955 de milioane de euro în 37 de proiecte în România, o creștere semnificativă față de cele 707 milioane de euro investite în 44 de proiecte în 2024, informează un comunicat de presă al instituției financiare.

‘Acesta este cel mai mare volum anual de afaceri înregistrat în România de când BERD a început să investească aici în 1992 – o demonstrație cu adevărat uimitoare a încrederii clienților noștri, a angajamentului echipei noastre și a puterii economiei românești’, a declarat directorul BERD pentru România, Victoria Zinchuk, citată în comunicat.

Finanțarea verde a fost, din nou, esențială pentru activitatea BERD în România. În 2025, 81% din investițiile BERD în România au fost dedicate economiei verzi, semnificativ peste media băncii în toate regiunile în care activează. Printre cele mai importante proiecte verzi s-a numărat pachetul de finanțare de 192 de milioane de euro semnat în noiembrie pentru trei centrale fotovoltaice – Slobozia, Corbii Mari și Iepurești II – cu o capacitate nouă combinată de 531 MW și aproximativ 676 GWh de producție anuală de energie electrică verde.

O altă tranzacție notabilă a fost semnată în mai – un împrumut BERD de 180,3 milioane de euro pentru un pachet de finanțare de 400,6 milioane de euro pentru un proiect de regenerare în al doilea oraș al României, Cluj-Napoca. Proiectul va reamenaja un sit industrial într-un cartier combinat de retail, birouri, cultură și divertisment, cu îmbunătățiri majore ale infrastructurii locale.

Colaborarea cu companiile private, bănci, parteneri de capital și municipalități a rămas puternică pe tot parcursul anului. Ponderea sectorului privat în portofoliul BERD se ridică la 86% din total. Finanțarea pentru companiile locale și instituțiile financiare a contribuit la consolidarea lanțurilor de aprovizionare, la deblocarea de noi surse de competitivitate și la promovarea inovației.

De asemenea, BERD și-a continuat angajamentul cu autoritățile române, în special în domeniile care susțin tranziția verde, reforma pieței energiei și mobilizarea capitalului privat. Programele de cooperare tehnică au contribuit la avansarea implementării de către România a inițiativelor UE, cum ar fi Fit for 55 și REPowerEU, oferind un cadru mai solid pentru investițiile în energie regenerabilă și stocarea energiei.

Pe ansamblu, 2025 a fost un an record pentru BERD, cu investiții totale de 16,8 miliarde de euro, în creștere față de 16,6 miliarde de euro în 2024, inclusiv un record de 2,9 miliarde de euro alocat în Ucraina, în creștere față de 2,4 milioane de euro. Banca operează în Europa Centrală și de Est, Asia Centrală, Mediterana de Sud și de Est, și acum și în Africa Subsahariană și va publica rezultatele financiare complete pentru 2025 în primăvară.

BERD este un investitor instituțional major în România. Până în prezent, banca a investit peste 12,3 miliarde de euro în 584 de proiecte.