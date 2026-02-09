Ioan Popa, Transavia: „Cea mai mare problemă pe care o au antreprenorii sunt instituțiile statului”

Cea mai mare problemă a antreprenorilor din România o reprezintă instituțiile statului. O spune Ioan Popa, fondator și președinte Transavia, care, într-o intervenție video în cadrul Conferinței naționale Income Magazine Corporate „Agricultura 2026: ieșirea din impas. De la producție agricolă la procesare și valoare adăugată”, a cerut să fie „lăsat în pace”, dacă statul nu poate să ajute.

„Eu cred că de fiecare dată când se ia o decizie niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea. Mercosur – pe noi nu ne avantajează ca țară. Industria alimentară exclus să ne avantajeze. Brazilia produce carnea de pui la 65% din costuri față de UE, nu avem cum să ne batem cu ei. Ei mănâncă soia de la poartă, noi după ce o aducem mii de kilometri. Până când UE nu devine o țară federativă cu drepturi egale, unii sau alții vor avea de suferit.

Eu cresc păsări de 40 de ani. Cred că știu cum să fac treaba asta, nu mă plâng nici dacă domnul ministru vrea să plafoneze prețurile. Cea mai mare problemă pe care o au antreprenorii sunt instituțiile statului, care una mai a dracului ca alta au devenit bau bau economiei. Toată lumea stă cu frâna trasă, nu poți să primești un aviz… Degeaba se chinuie guvernul să sprijine, să dea fonduri, alții nu ne lasă. Firma mea are un milion de spații de producție, fac investiții din fonduri proprii și în fiecare zi mă cert cu instituțiile statului. Se trezește unul și numa’ pune piedici. Asta trebuie să rezolve guvernul, asta cer eu. Să mă lase statul în pace dacă nu mă ajută”, a declarat Ioan Popa în cadrul conferinței.