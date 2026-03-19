Japonia: Nivel record de turiști străini în februarie, 3,47 milioane

Numărul turiștilor străini în Japonia a crescut, în ritm anual, cu 6,4% în februarie, la 3,47 milioane, cel mai ridicat total lunar înregistrat vreodată, datorită majorării numărului de călătorii din Asia de Est, în urma vacanțelor de Anul Nou Lunar, arată datele guvernamentale publicate miercuri, în contextul în care turiștii chinezi au stat departe pe fondul tensiunilor dintre Tokyo și Beijing, transmit Kyodo și Reuters.

Cei mai mulți turiști străini în ‘Țara Soarelui Răsare’ au venit din Coreea de Sud (1,09 milioane, o creștere de 28,2%) și Taiwan (693.600, un avans de 36,7%), conform datelor publicate de Organizația națională de turism din Japonia (JNTO).

Numărul vizitatorilor din China a scăzut în ritm anual cu 45,2% în februarie, la 396.400, a treia lună de declin consecutiv. Relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat de când prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a sugerat în noiembrie că Tokyo ar putea interveni militar dacă China ar lansa un atac împotriva Taiwanului. În replică, Beijingul și-a sfătuit cetățenii să nu călătorească în Japonia.

Cifrele din turism au fost sprijinite de faptul că anul acesta sărbătorile de Anul Nou Lunar au avut loc în februarie, comparativ cu ianuarie anul trecut, a precizat JNTO.

La festivalul Kawazu Sakura Festival din estul Japoniei, cunoscut pentru înflorirea timpurie a florilor de cireș, scăderea turiștilor chinezi a fost semnificativă, a explicat Hoshi Mori, director al Asociației turistice a orașului. Totuși, festivalul a atras 630.000 de vizitatori, cei mai mulți începând din 2022, datorită majorării numărului de turiști interni și din Taiwan, a adăugat Mori.

Dincolo de atractivitatea Japoniei prin cultura, mâncarea și peisajele sale, inclusiv Muntele Fuji, acest aflux se explică și prin slăbirea yenului, care s-a prăbușit față de dolar și euro în ultimii trei ani, făcând Japonia o destinație turistică mai accesibilă.

Japonia a primit un nou număr record de vizitatori străini anul trecut, peste 40 de milioane pentru prima dată, în pofida unei scăderi accentuate a sosirilor de turiști chinezi la sfârșitul anului. Guvernul japonez și-a stabilit un obiectiv ambițios: să ajungă la 60 de milioane de turiști străini anual până în 2030, dublând numărul în mai puțin de un deceniu.

Însă această creștere riscă să alimenteze supraturismul în cele mai populare destinații ale arhipelagului și să crească criticile din partea locuitorilor, în special în fosta capitală imperială Kyoto, care și-a majorat taxa turistică în încercarea de a reduce supraturismul.