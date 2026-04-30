Veniturile hotelierilor bucureșteni au înregistrat cea mai mare creștere din regiune în 2025

Piața hotelieră din București a înregistrat cea mai bună performanță din Europa Centrală și de Est (CEE-6) în 2025, cu o creștere anuală a venitului mediu pe cameră disponibilă (RevPAR) de 12%, față de 9,1% în Varșovia sau 8,3% în Praga, potrivit unei analize a companiei de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield.

La nivelul regiunii CEE-6 (București, Varșovia, Praga, Budapesta, Bratislava și Sofia), RevPAR a crescut în medie cu 8,9% în 2025, susținut de majorarea tarifului mediu zilnic (ADR) cu 4,6% și de avansul gradului de ocupare cu 2,7 puncte procentuale.

România și Bulgaria s-au remarcat prin creșteri de două cifre, Bucureștiul situându-se în topul capitalelor din regiune din perspectiva dinamicii performanței hoteliere.

În 2025, Bucureștiul s-a clasat pe locul al treilea în regiune din punct de vedere al valorii nominale a ADR și RevPAR, după Praga și Budapesta, și pe locul al patrulea în ceea ce privește gradul de ocupare.

Comparativ cu anul 2019, nivelul pre-pandemic, venitul pe cameră disponibilă din Capitală este cu aproximativ 26% mai ridicat, în timp ce tariful mediu a depășit nivelul anterior pandemiei cu peste 27%. Gradul de ocupare rămâne ușor sub nivelul din 2019, dar diferența s-a redus la aproximativ 1%.

Creșterea performanței din 2025 a fost determinată în principal de majorarea tarifului mediu cu 6,8%, concomitent cu o creștere de aproximativ 5% a gradului de ocupare, susținută de cererea turistică internă și de revenirea graduală a segmentului de business și evenimente.

Spre comparație, o cameră de hotel din București a putut fi închiriată în medie cu aproape aproape 110 euro, față de 125 euro în Praga și puțin peste 100 în Varșovia.

‘Bucureștiul continuă să se remarce ca una dintre cele mai dinamice piețe hoteliere din Europa Centrală și de Est, cu un nivel al RevPAR-ului cu peste 26% mai mare decât înainte de pandemie și cu o cerere turistică în creștere. Deși incertitudinile politice și macroeconomice influențează în continuare sentimentul investițional, vedem un interes constant din partea capitalului privat și premise solide pentru menținerea performanței pieței pe termen mediu’, a arătat Alina Cazachevici Mrics, Partener, Head of Valuation & Advisory, Hospitality & Alternatives, CEE/SEE la Cushman & Wakefield.

Performanța pieței încurajează investițiile în noi unități hoteliere, astfel că până în 2028 Bucureștiul ar putea avea aproximativ 2.000 de camere noi, reprezentând hoteluri pe toate segmentele, de la midscale la luxury. Aceasta reprezintă o creștere cu circa 17% față de nivelul înregistrat în prezent.

Hyatt Place & Hyatt House (270 de camere), Swissotel Bucharest (200 de camere), Promenada Mall Hotel (200 de camera), Novotel Living Bucharest Baneasa (150 de camere) sunt printre investițiile anunțate pentru următorii trei ani în București.

Pentru acest an sunt programate două deschideri importante, Mercure Bucharest Cantemir (deja operațional) și Hilton Garden Inn Militari, care în total însumează 165 de camere.

În 2025, cel mai important hotel inaugurat a fost Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest de 5 stele din centrul orașului, unde se înregistrează cele mai mari prețuri din Capitală, niveluri care au contribuit la creșterea prețului mediu la care a fost închiriată o cameră de hotel (ADR) și implicit a venitului pe cameră disponibilă (RevPAR) din București.

Pe segmentul investițional, piața hotelieră din București a atras în 2025 un volum de tranzacții de aproximativ 46 milioane de euro, în creștere cu circa 180% față de anul anterior. Tranzacțiile au vizat active din segmentele upper midscale, midscale și upscale, reflectând interesul investitorilor pentru proprietăți cu potențial de repoziționare și îmbunătățire a performanței operaționale.

La nivel regional, investițiile hoteliere din CEE au crescut semnificativ în 2025, cu un avans de 170% față de 2024, impulsionate în special de tranzacțiile din Cehia și Ungaria. Activele din zona upper upscale și upscale au concentrat cea mai mare parte a volumelor tranzacționate, iar randamentele prime din piețe precum Praga, Budapesta și București au înregistrat o ușoară comprimare.

Pe parcursul anului 2025, randamentele prime din piețele hoteliere din Praga, Budapesta și București au înregistrat o ușoară comprimare. Piața hotelieră din celelalte capitale CEE-6 (Varșovia, Bratislava, Sofia) a rămas relativ stabilă, deși activele prime din locații de top au beneficiat de o anumită reducere a randamentelor. Factori precum stabilizarea inflației, îmbunătățirea accesului la finanțare și creșterea intrărilor de capital sugerează potențialul unei comprimări suplimentare a randamentelor, pe parcursul anului 2026.

