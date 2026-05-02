Eurostat: 21% dintre persoanele angajate din Uniunea Europeană au lucrat în weekend în 2025

În 2025, 21,3% dintre persoanele angajate din UE cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani au lucrat de obicei în weekend, anunţă, vineri, Eurostat.

Potrivit unui raport prezentat, vineri, de oficiul de statistică al Uniunii Europene, lucrul în weekend a fost mai frecvent în rândul lucrătorilor din servicii şi vânzări (47,6%), lucrătorilor calificaţi din agricultură, silvicultură şi pescuit (47,2%) şi persoanelor cu ocupaţii elementare (25,7%).

În schimb, ponderea a fost mai mare în rândul persoanelor care lucrează pe cont propriu: 45,8% pentru cei cu angajaţi (angajatori) şi 35,9% pentru cei fără angajaţi (lucrători pe cont propriu), precum şi 45,1% în rândul lucrătorilor familiali care nu contribuie la muncă.

În ţările UE, Grecia a avut cea mai mare pondere de angajaţi care au lucrat în weekend (31,5%), urmată de Cipru (31,3%) şi Malta (29,2%).

Între timp, cele mai mici rate au fost înregistrate în Lituania (3,0%), Polonia (4,2%) şi Ungaria (6,2%).

Pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care lucrează în weekend, Grecia a avut cea mai mare pondere, de 75,0%, urmată de Belgia (65,9%) şi Franţa (61,0%), în timp ce Ungaria (9,9%), Slovacia (15,0%) şi Polonia (15,1%) au înregistrat cele mai mici ponderi.