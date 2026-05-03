Acţiunile Apple au crescut puternic vineri, după rezultate financiare peste aşteptări şi cerere solidă pentru iPhone şi Mac

Acţiunile Apple au urcat cu peste 4%, marcând cel mai puternic avans din ultimele nouă luni, după ce compania a raportat rezultate financiare peste estimări şi a oferit perspective optimiste pentru trimestrul curent, transmite CNBC.

Gigantul tehnologic estimează o creştere a veniturilor între 14% şi 17% în trimestrul fiscal care se încheie în iunie, semnificativ peste prognoza analiştilor, de aproximativ 9,5%. Directorul general Tim Cook a indicat cererea puternică pentru noua gamă iPhone 17, descrisă drept ”cea mai populară din istoria companiei”, precum şi pentru computerele Mac.

În ciuda presiunilor generate de criza globală a memoriilor, compania a reuşit să menţină un ritm ridicat de creştere, susţinut inclusiv de lansarea modelului accesibil MacBook Neo, care a înregistrat cerere peste aşteptări.

Pentru trimestrul anterior, Apple a raportat venituri de 111,18 miliarde de dolari, în creştere cu 17% faţă de anul trecut şi peste estimările pieţei. Divizia de servicii – care include abonamente digitale şi soluţii precum Apple Pay şi iCloud – a continuat să fie un motor important de profit, generând venituri de aproape 31 de miliarde de dolari.

Marja brută a companiei a urcat la 49,3%, confirmând tendinţa de îmbunătăţire din ultimii ani, în ciuda costurilor tot mai ridicate ale componentelor.

Analiştii consideră că Apple are capacitatea de a gestiona aceste presiuni, chiar dacă riscurile legate de costurile memoriei rămân ridicate.