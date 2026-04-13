Povești nemuritoare – volumul 11: o călătorie din Banat până în Japonia, cu povești care unesc generații. De miercuri la chioșcuri

Colecția „Povești nemuritoare” continuă să aducă în fața cititorilor universuri fascinante, iar volumul 11 confirmă încă o dată forța poveștilor de a traversa timpuri și culturi.

Acest volum reunește basme și povestiri din întreaga lume, unite prin același fir invizibil: înțelepciunea populară. Fiecare text devine o punte între generații, între tradiții și între moduri diferite de a înțelege lumea.

Călătoria începe în Banat, acolo unde poveștile românești dau tonul unei lumi în care curajul, dreptatea și istețimea sunt cele care fac diferența. Eroii, fie ei împărați sau oameni simpli, trec prin încercări care pun în lumină valori universale, valabile și astăzi.

Dincolo de spațiul românesc, volumul se deschide către o diversitate culturală impresionantă. Cititorul este purtat din Argentina până în Ceylon, din Norvegia până în Iran sau Țara de Foc, descoperind mituri, simboluri și povești care reflectă identitatea fiecărui popor.

Un element special al acestui volum îl reprezintă fragmentele din celebrul „Decameron” de Giovanni Boccaccio, care adaugă o dimensiune literară clasică și completează armonios universul basmelor populare.

Selecția este îmbogățită de povești din Japonia, Tibet, Serbia, Bulgaria sau Vietnam – texte scurte, expresive, dar pline de sensuri profunde. Fie că vorbesc despre originea lumii, despre înțelepciunea ascunsă în lucruri simple sau despre consecințele alegerilor, aceste povești rămân în memorie și în suflet.

Volumul 11 este disponibil la chioșcurile de ziare din toată țara, începând de miercuri, 15 aprilie. Preț: 24,90 lei.

