Grecia: Veniturile din turism au crescut semnificativ în februarie

Grecia a înregistrat în februarie o creștere de peste 80% a veniturilor din turism, ceea ce a îmbunătățit finanțele țării, dar datele sunt incomplete, a informat luni Banca Centrală a Greciei (BoG), transmite Reuters.

Oficiul Național de Statistică (Elstat) a amânat publicarea datelor comerciale, citând probleme de calitate, fără a oferi explicații suplimentare, astfel încât Banca Centrală a Greciei nu a putut publica datele privind balanța de plăți și soldul contului curent.

Conform BoG, în februarie veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 83,2%, la 533,4 milioane de euro, pe fondul unui avans de 44,5% al sosirilor de nerezidenți.

Deficitul contului de venituri primare aproape s-a dublat față de anul precedent, în urma veniturilor nete mai scăzute de la alte venituri primare, în timp ce deficitul contului de venituri secundare s-a adâncit, în urma plăților nete guvernamentale mai ridicate.

În condițiile în care veniturile din turism au susținut economia în primele două luni ale anului, sosirile au crescut în ritm anual cu 38,5% iar veniturile cu 70,7%.

Grecia a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce privește sosirile și veniturile turistice, arată datele preliminare publicate luna trecută de Banca Centrală a Greciei (BoG), ‘al treilea an consecutiv cu valori record’, potrivit ministrului elen al Turismului, Olga Kefalogianni.

Sosirile turiștilor au crescut cu 5,6% și au ajuns la 37,981 milioane, comparativ cu 35,951 milioane în 2024, a informat Banca Centrală a Greciei, într-un comunicat, precizând că datele provizorii nu includ pasagerii de pe navele de croazieră.

Ministrul Turismului a declarat că veniturile din turism s-au ridicat la 23,6 miliarde de euro (27,8 miliarde de dolari) în 2025, o creștere de peste nouă procente comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Și datele preliminare sugerează că 2026 va fi, de asemenea, ‘un an bun’, a spus Olga Kefalogianni.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinație de turism internațional și de atunci continuă tendința ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.