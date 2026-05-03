Ştefan-Radu Oprea (PSD): Declaraţii ale premierului Bolojan referitoare la AMEPIP şi alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro

Fostul secretar general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea consideră că declaraţii ale premierului Ilie Bolojan referitoare la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) şi alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro, bani pierduţi pentru neîndeplinirea unui jalon din PNRR. El mai acuză şi că nu a participat la negocierile de la Bruxelles pentru închiderea jalonului şi încasarea celor 330 de milioane, în ciuda faptului că SGG era coordonatorul de reformă.

„Citesc o postare „triumfalistă”, a lui Dragoş Pîslaru, despre cum am recuperat 132 milioane de euro din cererea de plată 3, restanţa jalonului AMEPIP. Vă aduc aminte că valoarea totală a jalonului era de 330 milioane euro şi avea două componente: numirea preşedintelui şi vicepreşedinţilor urmare procedurii de selecţie şi operaţionalizarea AMEPIP”, scrie social-democratul într-o postare intitulată „Cum am pierdut 200 de milioane de euro din PNRR”.

El subliniază că procedura de selecţie s-a desfăşurat în conformitate cu legea, transparent, organizată profesionist de către Secretariatul General al Guvernului, în timpul mandatului său.

„Astăzi AMEPIP are o conducere pe patru ani. Pentru a fi clar şi explicit, în această procedură de selecţie am interzis colegilor din comisie să interacţioneze cu mine şi cu oricare altă persoană din instituţie sau din afara ei. De aceea, nu au apărut discuţii ulterioare şi Comisia a apreciat această parte a jalonului ca îndeplinită”, precizează Radu Oprea.

El subliniază că nu a participat la negocierile de la Bruxelles pentru închiderea jalonului şi încasarea celor 330 de milioane, în ciuda faptului că SGG era coordonatorul de reformă. Delegaţia a fost compusă din viceprim-ministru Oana Gheorghiu, ministrul Dragoş Pîslaru şi preşedinta AMEPIP Anişoara Ulceluşe.

„Nu s-au cerut la SGG elemente de mandat pentru aceste negocieri, iar colegii care au reprezentat România până la apariţia noului cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru au fost daţi la o parte. Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susţine operaţionalizarea AMEPIP. Felicitări Oana Gheorghiu, felicitări Dragoş Pîslaru!”, afirmă ironic fostul şef al SGG.

El relatează şi ce i-a spus un înalt reprezentant al Comisiei când discutau bilateral despre operaţionalizarea AMEPIP la începuturile guvernului Bolojan.

„Trebuie să vă aduc aminte şi de declaraţiile la TV ale premierului care spunea că AMEPIP este nefuncţională. Iar înaltul reprezentant mi-a spus: „Nu înţeleg de ce vă trageţi singuri un glonţ în picior, ne-aţi trimis numeroase dovezi că AMEPIP este operaţional, iar apoi vin aceste declaraţii de la cel mai înalt nivel care spun că nu este. Noi pe cine să credem? ” Aceste declaraţii şi alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro”, conchide Ştefan-Radu Oprea.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat vineri că România pierde 458,7 milioane euro din cauza reformelor întârziate, incomplete sau făcute prost în anii trecuţi, suma fiind aferentă cererii de plată numărul 3 din Planul Naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR). Din aceeaşi cerere, suma totală recuperată este de 350,7 milioane euro, bani care iniţial au fost suspendaţi.

Acesta a precizat că un dosar important este legat de AMEPIP, instituţia care trebuie să supravegheze guvernanţa companiilor de stat şi să se asigure că firmele statului sunt conduse profesionist, transparent şi pe criterii de performanţă, „nu pe pile sau interese politice”.