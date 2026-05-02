Trump: Poate că ar fi mai bine să nu facem un acord cu Iranul

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că pentru Statele Unite ar putea fi „mai bine” dacă oficialii nu ajung la un acord cu Iranul, în contextul în care negocierile par din nou blocate, conform CNN.

„Sincer, poate că ar fi mai bine să nu facem deloc un acord. Vreţi să ştiţi adevărul? Pentru că nu putem lăsa situaţia asta să continue”, a spus Trump.

„Durează de prea mult timp”, a adăugat el.

Anterior, vineri, Trump a declarat pentru CNN, înainte de a pleca spre Florida, că nu este mulţumit de cea mai recentă propunere a Iranului menită să pună capăt conflictului.

Preşedintele le-a spus, de asemenea, jurnaliştilor că opţiunile sale în privinţa Iranului se reduc la „Să mergem şi să-i bombardăm masiv şi să-i terminăm pentru totdeauna? Sau vrem să încercăm să încheiem un acord?”.