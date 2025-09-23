Kelemen Hunor, despre proiectul pensiilor magistraților: Dacă pică la CCR, legitimitatea coaliției ar fi extrem de șubrezită

În cazul în care proiectul pensiilor magistraților va pica la Curtea Constituțională, legitimitatea coaliției, a guvernului, ar fi extrem de șubrezită, consideră președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, sunt ‘câteva posibilități, nu foarte multe’, pe data de 24 septembrie, când Curtea ar urma să se pronunțe.

‘Se ia o decizie și să spune că este constituțională legea – ceea ce cred eu că e soluția corectă. Și atunci a plecat de la Curtea Constituțională și merge la președinte. Președintele are posibilitatea de a trimite înapoi în Parlament sau de a semna și de a trimite la Monitorul Oficial. A doua posibilitate este să fie declarată neconstituțională, pe fond, pe formă, o bucățică, întreaga lege, un articol, două. Și a treia posibilitate – o amânare.(…) Deci eu cred că una dintre cele trei posibilități se va întâmpla. Probabil că în acest moment soluția mai bună ar fi ori declararea constituțională a legii, ori o amânare. Fiindcă, în momentul în care legea ar pica la Curtea Constituțională, legitimitatea coaliției va fi extrem, extrem de șubrezită. A coaliției, guvernului. Deci guvernul a luat această decizie, dar în spatele guvernului există o coaliție. Nu mai poți să ieși în fața oamenilor și să explici toate celelalte măsuri, spunând: ‘Am încercat toate variantele, toate formele și nu putem legifera în această zonă unde e vorba de vârsta de pensionare’. Și acolo într-adevăr, asta e o reformă’, a declarat Kelemen Hunor luni seara la Euronews România.

El a subliniat că ‘oamenii așteaptă o guvernare justă, nu doar povară pe fiecare cetățean sau taxe mărite, TVA mărit’.

Întrebat dacă există o mare presiune care a venit din partea corpului judecătorilor, el a spus: ‘Este, a fost tot timpul. De fiecare dată ei au o capacitate uriașă de a impune un punct de vedere și de a influența’.

Kelemen Hunor a vorbit apoi despre legitimitatea coaliției.

‘Eu nu vorbesc de demisie, fiindcă poate să rămână coaliția, poate să rămână Bolojan, poate să rămână cu un alt premier, aceași coaliție. Problema e, când eu spun de legitimitate, nu spun în sensul politic, pur și simplu, cum vei acționa? Ce credibilitate vei avea în fața societății când n-ai putut să rezolvi o chestiune care este considerată injustă de societate, nedreaptă. Atunci ce legitimitate ai să mai pui pentru alte categorii economice, sociale, de orice natură, reforme, schimbări? Asta este problema – de credibilitate, că dacă noi am fi acum într-o situație, din punct de vedere al bugetului și din punct de vedere economic, extrem de bună, cu o creștere economică și cu un deficit sub control, sub 3%, n-am avea o problemă. Pică, hai că mai vedem cum facem. Dar există o presiune de a face reforme, de a aduce venituri, de a tăia cheltuieli. În foarte multe domenii oamenii sunt afectați, de la învățământ, la sănătate și așa mai departe. Și aici e o categorie care nu poate fi atinsă de nimeni și în niciun fel’, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă în ședințele de coaliție, sau poate de guvern, premierul Bolojan a pus problema retragerii sale în cazul în care nu trece de curtea Constituțională acest pachet, liderul UDMR a răspuns că a existat la un moment dat această intenție, ceea ce ‘a doua oară nu e bine să faci’.

‘Au fost câteva declarații în presă, în care și Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și cu mine am spus că ar fi o problemă pentru a continua reformele sub ritmul pregătit și lansat, dar nu știu eu de astfel de intenții directe și imediate și nici nu cred că este cazul. Cel puțin din partea noastră, a coaliției, este contraproductiv să vorbesc despre demisia premierului și când e cazul și când nu e cazul. Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai știu exact când, când era acel pachet și, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: ‘Dacă nu se poate, atunci continuați fără mine’. Asta poți să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai oprește. Deci eu nu cred și nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre coaliție și soarta coaliții, această coaliție trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curții Constituționale ne-ar bloca în ceea ce privește măsurile care trebuie luate și trebuie luate echilibrat. (…) Legitimitatea coaliției Guvernului, în acest sens, nu juridic, nu ca și majoritate, ci pur și simplu din punct de vedere politic, ce vom face, cum vom face reforme, cum vom lua măsuri nepopulare, va suferi’, a transmis Kelemen Hunor.