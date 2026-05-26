Bursa italiană a atins un nou maxim istoric, după o pauză de 26 de ani

Indicele principal al bursei italiene a depășit luni precedentul maxim istoric, atins în 2000, după creșterile recente ale acțiunilor din domeniul energiei și semiconductorilor, transmite Bloomberg.

Indicele FTSE MIB a crescut luni cu până la 1,2%, ajungând la o valoare de 50.121,2 puncte, depășind precedentul record stabilit acum 26 de ani. De la începutul anului și până în prezent acțiunile italiene au înregistrat un avans de 11%, după trei ani consecutivi de câștiguri.

Bursele europene au atins mai multe recorduri după pandemie. Indicii Euro Stoxx 50 și DAX au stabilit noi maxime istorice în acest an, în timp ce indicele Ibex 35 al bursei spaniole a urcat la un nivel record în octombrie 2025. Italia era singura mare bursă europeană care nu stabilise, până acum, un nou maxim istoric.

Dacă anul trecut băncile au fost principalii factori care au stat la baza performanței superioare a bursei italiene, creșterile din acest an se datorează tranzacțiilor susținute cu acțiuni ale companiilor producătoare de cipuri, tranzacții care au cuprins întreaga lume. De exemplu, acțiunile STMicroelectronics NV, un furnizor de cipuri pentru Tesla Inc. și Apple Inc., a înregistrat o creștere de 156% în acest an.

În paralel, acțiunile companiilor energetice Saipem Spa și Eni SpA au câștigat 73%, respectiv 41% în 2026, pe măsură ce prețurile la petrol și gaze au explodat. Stellantis NV și Fincantieri SpA sunt unele dintre principalele companii italiene ale căror acțiuni nu au înregistrat, până acum, performanțe comparabile cu cele ale indicelui principal al bursei de la Milano în acest an.

Indicele bursier FTSE MIB, cunoscut anterior sub numele de S&P/MIB, a înlocuit vechiul MIB-30 la începutul anilor 2000, valorile istorice fiind calculate retroactiv până în 1997.