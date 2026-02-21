Kelemen Hunor: După rotativă, Guvernul a îndatorat România peste măsură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că România plăteşte acum greşelile făcute de Guvern după rotativa în urma căreia Marcel Ciolacu a preluat funcţia de prim-ministru. Kelemen Hunor spune că, indiferent de declaraţiile politice făcute la televizor, fiecare ministru, indiferent de formaţiunea politică din care face parte, este autorul deciziilor pe care el însuşi le ia, în funcţia pe care o deţine.

Kelemen Hunor admite că Guvernul instalat la Palatul Victoria după rotativa în urma căreia Marcel Ciolacu a preluat funcţia de prim-ministru „a îndatorat România peste măsură”.

„Şi înainte, sigur că erau probleme, dar, la un moment dat, noi am redus deficitul. Noi, când am plecat din guvern, deficitul era la 5,2%, dacă nu mă înşel şi de acolo s-a urcat la aproape 10%. Şi, sigur, putem spune că era an electoral şi an preelectoral, dar, totuşi, acum plătim acele greşeli făcute în acea perioadă de un an şi jumătate. Dacă măcar ar fi câştigat alegerile. (…) Au făcut aşa, dacă ne uităm din 2026 înapoi, ceea ce nici astăzi eu nu am cum să înţeleg cum era în ziua votului, să dai şi lui Simion, să dai şi lui Georgescu, să recunoşti după aceea, să nu recunoşti, să… Mă rog, acolo era o confuzie totală. Ăsta e preţul astăzi pe care noi plătim pentru greşelile de atunci”, spune Kelemen Hunor, amintind că unii dintre liderii PSD au vorbit public despre faptul că au dat voturi altor candidaţi şi sublinind că UDMR nu a avut niciodată astfel de înţelegeri cu nimeni.

Întrebat dacă nu consideră bizar faptul că acum Marcel Ciolacu dă lecţii de economie la televizor, preşedintele UDMR a răspuns: „Mă rog, asta e România, acum ce să vă spun?”

Kelemen Hunor spune că PSD este la guvernare, nu în opoziţie, considerând că ieşirile critice ale unor social-democraţi la adresa guvernului din care partidul lor face parte sunt parte a unei strategii politice.

„Asta e o chestie de tactică politică până la urmă.(…) Poţi să spui ce vrei dimineaţă la prânz, dar seara când pleci de la birou şi ai semnat hârtile, ministru PSD, ministru PNL, ministrul USR sau UDMR eşti, deci deciziile sunt ale tale”, subliniază Kelemen.