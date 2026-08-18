LONGEVITY EXPO FORUM FEST, EDIȚIA A IV-A, PLATFORMA DE REFERINȚĂ PENTRU ȘTIINȚA LONGEVITĂȚII

În perioada 24-26 septembrie 2026, Biblioteca Națională a României din București devine cel mai important punct de întâlnire pentru liderii din domeniu, companii de top și specialiști internaționali. Longevity Expo Forum Fest (LEFF) revine cu o ediție amplă de trei zile, consolidându-și poziția de ecosistem strategic de business și dialog interdisciplinar dedicat medicinei preventive, inovației tehnologice și soluțiilor integrate pentru sănătate. Desfășurat zilnic între orele 09:00 și 19:00, festivalul facilitează conexiuni corporate valoroase, oferind în același timp acces gratuit publicului larg către inovațiile pieței.

Viziunea LEFF 2026: LIVE LONGER. LIVE BETTER. LIVE NOW!

Gazda ediției, Biblioteca Națională a României, pune la dispoziție o infrastructură modernă și generoasă, ideală pentru un hub de business.

LEFF 2026 funcționează ca o platformă deschisă și dinamică ce aduce știința longevității direct în viața de zi cu zi. Festivalul conectează publicul larg cu experți de top, clinici de renume și branduri inovatoare din sănătate și wellness. Evenimentul transformă prevenția și medicina stilului de viață într-o strategie practică, oferind vizitatorilor acces gratuit la soluții medicale de ultimă generație, testări, lansări și dialog direct cu specialiștii.

JOI, 24 SEPTEMBRIE: Congresul Internațional de Longevitate, ediția a II-a, nucleu științific și medical

Prima zi a evenimentului debutează cu cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate. Structurat în jurul conceptului de healthspan (extinderea perioadei de viață trăite în deplină funcționalitate), congresul acoperă cinci arii strategice pentru industrie:

Biologia îmbătrânirii: mecanisme celulare și moleculare cu aplicabilitate în dezvoltarea de noi terapii și produse. Biomarkerii longevității: instrumente de monitorizare esențiale pentru medicina personalizată și decizia clinică. Medicină regenerativă: intervenții emergente care redefinesc standardele de tratament din domeniu. IA & medicină predictivă: integrarea modelelor de date pentru optimizarea fluxurilor clinice și a diagnosticării precoce. Health-Tech & instrumente digitale: wearables și soluții tech analizate prin prisma validării clinice și a integrării lor în rețelele medicale existente.

Lideri de opinie și cercetători de talie mondială prezenți la Congresul Internațional de Longevitate, ediția a II-a:

Dr. Ilia Stambler (fondator International Longevity Alliance, Universitatea Bar-Ilan) – Expert în politici publice de sănătate și strategii globale de longevitate.

Dr. Maria Blasco (biolog molecular, fost director CNIO Spania) – Autoritate mondială în cercetarea telomerilor și regenerare celulară.

José Cordeiro (inginer transumanist, Singularity University) – Specialist în convergența dintre AI, tehnologii emergente și extinderea duratei de viață.

Prof. Maria Pia Abbracchio (Universitatea din Milano) – Reper european în neuroștiințe și prevenirea bolilor neurodegenerative.

Dr. Elizabete Argale (Universitatea Riga Stradiņš) – Specialistă în longevitatea feminină și abordări hormonale inovatoare.

Prof. Valerio Orlando (KAUST & Fundația Santa Lucia) – Expert internațional în epigenetică și modularea expresiei genice.

VINERI ȘI SÂMBĂTĂ, 25-26 SEPTEMBRIE: Conferințe, networking și activări de brand

Următoarele două zile combină componenta educațională cu oportunitățile comerciale, aducând împreună companii vizionare din variate ramuri ale medicinei și stării de bine. Tematicile abordate deschid noi nișe de piață și direcții de colaborare:

Relația dintre metabolism, biochimia nutriției și managementul clinic al greutății.

Epigenetica, ozonoterapia și protocoalele moderne de medicină regenerativă.

Sănătatea cardiovasculară, neurologică și soluțiile de suport în geriatrie.

Estetica stării de bine și sursele de finanțare pentru costul pe termen lung al sănătății.

Parteneriate strategice: de la inovație la soluții validate în piață

Partenerii acestei ediții aduc în prim-plan soluții concrete, tehnologii aplicate și servicii validate care transformă prevenția și longevitatea în practici accesibile fiecăruia dintre noi.

SwissMed Clinic prezintă demonstrații live de terapii regenerative, oxigenoterapie și ozonoterapie, oferind un model de bune practici pentru clinicile de profil.

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, primul institut de profil din lume, își reafirmă statutul de partener instituțional de elită combinând cercetarea științifică de înaltă ținută cu tehnologiile de ultimă generație, alături de speakeri de top: Dr. Cristina Ghilimei va aborda soluțiile moderne de recuperare minim invazivă sub ghidaj imagistic, în timp ce Dr. Diana Șerban, alături de un kinetoterapeut și un pacient, va efectua o demonstrație live pe patul robotizat ROBOSPINE, un echipament inovator de decompresie și elongație destinat tratării patologiilor coloanei vertebrale.

Longevity BOOST aduce formule concentrate de ultimă generație, axate pe optimizarea energiei mitocondriale, rejuvenare și încetinirea proceselor de îmbătrânire la nivel celular.

Longevity Map, primul centru din România care cartografiază sănătatea biofizică și energetică a întregului corp, reunește neuroștiința, psihologia și biologia funcțională, evaluând coerența dintre corp și creier pentru a preveni afecțiunile înainte de instalarea lor.

Yataș Bedding România valorifică o expertiză de 50 de ani în optimizarea somnului ca pilon al regenerării biologice, invitând participanții să testeze un concept unic de stand: o experiență imersivă într-un spațiu de dormitor complet amenajat cu produsele lor inovatoare.

COSMO PHARM® prezintă un portofoliu de suplimente realizate din extracte naturale, concepute pentru prevenție, echilibru și susținerea sănătății celulare în armonie cu natura.

Brotac Medical Exclusive expune servicii integrate de recuperare medicală și fizioterapie.

Jona Clinic, prima clinică stomatologică din Estul Europei cu un sistem complet digitalizat, aduce în prim-plan inovația tehnologică în îngrijirea orală, prezentată de fondatorul său, Dr. Jona Yousif.

Editura Trei completează sinergia stilului de viață modern prin prezentări de carte și sesiuni de autografe cu autori de prestigiu.

Durex aduce în prim-plan o perspectivă esențială asupra echilibrului în cuplu, prin conferințe dedicate sănătății intime.

Nestlé Dolce Gusto susține atmosfera festivalului, asigurând momente de energie și relaxare prin arome rafinate de cafea.

Topoloveni aduce în atenția publicului tradiția culinară românească de peste un secol, prezentând preparate 100% naturale din fructe și legume, ca pilon al unei alimentații curate și echilibrate.

Savoria prezintă gustul autentic și atenția pentru alimentația echilibrată, completând zona de produse de calitate dedicate unui stil de viață sănătos.

O platformă de comunicare strategică

Ghidarea dialogului dintre specialiști, companii și publicul larg va fi asigurată de o echipă de elită. Moderatorul principal este Andreea Cigolea (Realizator „Sfat de Sănătate” Antena 3 CNN), o voce de referință în jurnalismul medical. Ei i se alătură în moderarea panelurilor și interviurilor Adrian Ursu (Jurnalist Antena 3 CNN), Monalisa Popa (Redactor-șef Longevity Magazine) și Mihaela Tănase (Specialist comunicare politici de sănătate).

Alăturați-vă comunității de business și cercetare la Longevity Expo Forum Fest 2026! Vă așteptăm între 24 și 26 septembrie, la Biblioteca Națională a României din București, zilnic între orele 09:00-19:00 pentru a face parte din viitorul sănătății și longevității. INTRAREA ESTE LIBERĂ!