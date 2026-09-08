Marii operatori de telefonie mobilă europeni vor un consorțiu care să ofere servicii de conectivitate satelitară

Deutsche Telekom, Orange, Vodafone Group și Telefonica au demarat discuțiile preliminare pentru a forma un consorțiu care să liciteze pentru spectru de sateliți și să ofere servicii de conectivitate satelitară direct pe dispozitivul mobil (D2D), în ideea de a rivaliza cu serviciul Starlink al lui Elon Musk pe continent, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Serviciile de conectivitate satelitară direct pe dispozitivul mobil, un domeniu dominat de Starlink al lui Musk, permit furnizarea de mesaje text, date și apeluri către telefoane de pe orbită.

Răspunsul Europei la Starlink este IRIS2, o constelație de sateliți construită de un consorțiu condus de SES, Eutelsat Communications și Hispasat. Constelația de 290 de sateliți nu va intra în serviciu până în 2029 și se va concentra inițial pe internetul în bandă largă.

În luna mai, Uniunea Europeană a anunțat un plan de a aloca firmelor europene cea mai mare parte a spectrului de sateliți pentru servicii de telefonie mobilă, reducând în același timp cota pe care operatorii americani o pot achiziționa, pentru a promova companiile locale și a reduce dependența de giganții tehnologici americani.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone Group și Telefonica ar licita împreună pentru o parte din spectrul radio pe care Uniunea Europeană a propus să fie rezervat operatorilor locali, în ideea creșterii capacităților satelitare suverane. Nu au fost luate însă decizii finale cu privire la viitorul consorțiu sau planuri de licitații, au adăugat sursele.

Pentru a se conforma propunerii Bruxelles-ului, orice operator de sateliți ar trebui să fie controlat majoritar de o companie europeană.

În prezent, infrastructura wireless terestră acoperă marea majoritate a zonelor populate din Europa. Chiar și așa, UE încearcă să dezvolte serviciile prin satelit, pe măsură ce SpaceX își extinde activitatea de servicii directe la consumatori. UE analizează noi reguli pentru accesul prin satelit la spectrul de 2 GHz într-o viitoare licitație care ar păstra o treime din bandă pentru companiile locale.

SpaceX, care se opune propunerii UE de a limita accesul la spectru pentru companiile internaționale, oferă deja internet în bandă largă prin satelit Starlink în mare parte a Europei. Compania americană are acorduri cu o serie de parteneri din Europa, inclusiv Deutsche Telekom, pentru a furniza servicii directe pe dispozitiv. Însă, compania americană nu deține spectru pentru a furniza aceste servicii independent în UE.