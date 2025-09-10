„Meniul Zilei de Mâine”: 50 de copii rămân în băncile școlii, cu sprijinul Sphera Franchise Group și ZI de BINE

Sphera Franchise Group, alături de KFC România și în parteneriat cu Asociația ZI de BINE, susține 50 de elevi din cartierul Ferentari să-și continue studiile, prin platforma „Meniul Zilei de Mâine”, inițiativa Grupului de sprijinire a persoanelor vulnerabile.

Inițiativa vine ca reacție la o realitate greu de ignorat: pentru mii de copii din România, abandonul școlar nu este o alegere, ci consecința directă a lipsurilor – ajutor la teme, o masă caldă sau un mediu sigur acasă. În acest context, demersul vine cu soluții care răspund atât nevoilor primare, cât și celor educaționale și emoționale.

Proiectul sprijină, în prima etapă, 50 de copii din cartierul Ferentari, beneficiari ai Centrului Comunitar ZI de BINE. Aceștia au acces la lecții remediale susținute de profesori și voluntari, o masă caldă la finalul fiecărei sesiuni, burse lunare de 500 de lei, consiliere psihologică, activități de dezvoltare personală, tabere de vară și o caravană de analize medicale pentru ei și familiile lor. Prin această abordare integrată, copiii pot să se concentreze pe învățare și să rămână în școală cel puțin până la finalul ciclului gimnazial.

Proiectul este susținut prin donațiile colectate în cutiile amplasate în toate restaurantele KFC din țară. Orice client poate și este încurajat să contribuie – iar fiecare donație devine un răspuns concret, care poate schimba parcursul unei vieți.

„Continuăm să oferim copiilor instrumentele de care au nevoie pentru a reuși – resurse materiale, acces la educație, dar și sentimentul că cineva crede cu adevărat în potențialul lor. Ne dorim să construim un program cu impact real și pe termen lung, care să schimbe cu adevărat viața acestor copii, nu doar să dea bine pe hârtie”, spune Claudia Porojan, Senior PR & CSR Manager, Sphera Franchise Group.

„Nu alegem unde să ne naștem. Iar uneori, mediul în care venim pe lume poate să limiteze, din start, șansele pe care le avem. Dar asta nu înseamnă că nu le putem extinde împreună. Prin Centrul Comunitar ZI de BINE și parteneriatul cu Sphera și KFC România, le oferim copiilor din Ferentari nu doar sprijin educațional și material, ci și un altfel de mesaj: Contezi. Poți. Suntem aici.

Ne dorim ca acest proiect să devină o punte între lipsuri și oportunități, între cum e și cum ar putea fi. Nu putem face asta singuri, dar cu fiecare donație, fiecare voluntar și fiecare partener care se implică, realitatea începe să se schimbe,” declară Melania Medeleanu, co-fondatoare Asociația ZI de BINE.

Inițiativa se desfășoară sub umbrela platformei „Meniul Zilei de Mâine”, demers pe termen lung prin care Sphera Franchise Group sprijină persoanele vulnerabile, pentru un viitor mai bun, urmărind doi piloni principali: alimentația și educația. În primii doi ani, peste 190 de copii din Brașov, Teleorman și București au beneficiat de sprijin sub formă de burse, mese calde, consiliere psihologică și condiții mai bune de trai.