Mesajele sunt ferme: trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele și atragerea fondurilor europene

Menținerea ratingului recomandat investițiilor într-un context extern și intern complicat evidențiază încă o dată eficiența măsurilor de consolidare adoptate, dar mesajele sunt ferme că trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele și atragerea fondurilor europene, afirmă ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că reconfirmarea de către S&P a ratingului investițional este un semnal important pentru economia României și pentru încrederea investitorilor, cu atât mai mult cu cât această evaluare vine în urma convocării unui comitet ad-hoc – o procedură excepțională, organizată în afara calendarului obișnuit, pe fondul evoluțiilor politice recente din România.

‘Menținerea ratingului recomandat investițiilor într-un context extern și intern complicat, în care implicarea directă a premierului Ilie Bolojan a contat semnificativ în susținerea mesajului de stabilitate și credibilitate fiscală, evidențiază încă o dată eficiența măsurilor de consolidare adoptate. S&P remarcă reducerea deficitului bugetar în primul trimestru, controlul mai strict al cheltuielilor și rolul esențial al fondurilor europene pentru stabilitatea economică și continuarea investițiilor. În ultimele luni, Ministerul Finanțelor a avut un dialog permanent și extrem de dificil cu agențiile de rating și investitorii internaționali, într-un context marcat de incertitudine politică, presiuni externe și volatilitate regională. Menținerea ratingului investițional a presupus un efort constant de credibilizare și o demonstrație continuă a faptului că România își poate respecta angajamentele’, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

El a adăugat că acest echilibru este însă unul fragil și se poate menține doar dacă este dublat permanent de cifrele execuției bugetare și de sumele atrase din PNRRR.

‘Altfel spus, nu ne permitem accidente de parcurs. Perspectiva rămâne negativă, iar agenția avertizează clar asupra riscurilor: instabilitatea politică, întârzierea reformelor, presiunile externe și eventuala inconsistență în reducerea deficitului în 2027 sunt principalii factori care ar putea duce la retrogradare. Mesajele sunt ferme: trebuie să continuăm cu seriozitate consolidarea fiscală, reformele și atragerea fondurilor europene din PNRR, SAFE și politica de coeziune. Menținerea ratingului nu trebuie privită ca o garanție permanentă – este rezultatul unui echilibru fin pe care îl menținem în relație cu agențiile internaționale. Al unor decizii dificile, al disciplinei bugetare și al credibilității pe care România trebuie să o transmită continuu investitorilor și partenerilor internaționali’, a precizat Nazare.

Potrivit acestuia, menținerea conduitei și a disciplinei fiscal – bugetare, dublate de proiecția unui buget credibil pentru 2027 pot, de asemenea, să constituie motive temeinice pentru revenirea la o perspectivă stabilă din toamnă, ceea ce ar scoate România din zona de risc imediat în privința unui potențial downgrade și ar sprijini scăderea costurilor de finanțare.

‘Următoarea misiune S&P în România va fi în luna septembrie, iar raportul periodic va fi publicat în octombrie. Responsabilitatea, seriozitatea și continuitatea rămân elementele – cheie în perioada următoare’, a punctat ministrul interimar la Finanțelor.

S&P Global Ratings a reconfirmat vineri ratingurile pentru datoria pe termen lung și scurt a României, la ‘BBB minus/A-3’, însă perspectiva asociată rămâne negativă. A