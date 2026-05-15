SUA a aprobat vânzarea cipurilor Nvidia H200 către 10 companii chineze, dar livrările sunt blocate

Statele Unite au aprobat vânzarea cipurilor AI H200 produse de Nvidia către aproximativ 10 companii chineze, însă nicio livrare nu a fost realizată până acum, potrivit unor surse citate de Reuters, în contextul tensiunilor tehnologice dintre Washington şi Beijing, transmite Reuters.

Printre firmele aprobate se numără Alibaba, Tencent, ByteDance şi JD.com. De asemenea, Lenovo şi Foxconn au primit autorizare pentru distribuţia cipurilor în China.

Fiecare companie aprobată ar putea cumpăra până la 75.000 de cipuri H200, unul dintre cele mai performante produse AI dezvoltate de Nvidia.

Cu toate acestea, tranzacţiile au rămas blocate după ce autorităţile chineze au început să descurajeze companiile locale să depindă de tehnologia americană, în cadrul strategiei Beijingului de dezvoltare a propriilor cipuri pentru inteligenţă artificială.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, aflat la Beijing alături de preşedintele american Donald Trump pentru summitul cu Xi Jinping, încearcă să obţină un progres în negocierile privind accesul companiei pe piaţa chineză.

Reuters notează că Nvidia controla anterior aproximativ 95% din piaţa chineză a cipurilor AI avansate, iar China genera circa 13% din veniturile companiei înaintea restricţiilor americane la export.

În paralel, companii chineze precum Huawei promovează tot mai agresiv cipurile dezvoltate local, iar Beijingul a introdus noi reguli privind securitatea lanţurilor de aprovizionare pentru a reduce dependenţa de tehnologia străină.

Vânzările sunt complicate şi de condiţiile impuse de Washington. Companiile chineze trebuie să demonstreze că cipurile nu vor fi utilizate în scopuri militare, iar Nvidia trebuie să certifice că produsele trec prin teritoriu american înainte de export.

Administraţia Trump ar urma să primească 25% din veniturile generate de aceste vânzări, potrivit surselor Reuters.

Criticii din SUA avertizează însă că reluarea exporturilor către China ar putea reduce avantajul american în cursa globală pentru inteligenţa artificială.